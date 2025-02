Magyar Péter új vagyonnyilatkozati rendszert vezetne be

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer „a magyar emberek arcul köpése”, ezért hatalomra kerülésük esetén teljesen megreformálnák azt. Magyar Péter elképzelései szerint évtizedekre visszamenőleg is el kellene számolniuk a képviselőknek a vagyonosodásukról, sőt még a családtagjaiknak is. A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor miniszterelnök „ezermilliárdokról felejtett el beszámolni”.

A szokásoknak megfelelően nyilvánossá váltak a köztársasági elnök, a kormánytagok és a parlamenti képviselők friss vagyonnyilatkozatai, amelyeket január 31-ig kellett leadniuk. Ennek megfelelően az Országgyűlés oldalán elérhető Orbán Viktor kormányfő vagyonnyilatkozata is, amelyből az derül ki, hogy a miniszterelnök tulajdonában áll egy felcsúti lakóház, valamint felerészben egy XII. kerületi ingatlan. Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált a nyilvánossá vált kormányfői vagyonnyilatkozatra.

A Tisza Párt elnöke azt írja, hogy Orbán Viktor „elfelejtett beszámolni a családjához köthető ezermilliárdokról, a svájci, szingapúri és dél-amerikai számlákról és a csádi kalandról”, majd bejelentette, hogy egy esetleges választási győzelem után bevezetnek egy új vagyonbevallási rendszert, amiben tervei szerint évtizedekre visszamenőleg is nyilatkozniuk kell majd nemcsak a politikusoknak, de a családtagjaiknak is.

A jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer a magyar emberek arcul köpése. […] Amint a Tisza felhatalmazást kap a választóktól, teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert vezetünk be, és húsz évre visszamenőleg minden magas rangú politikust és családtagjaikat vagyonosodási vizsgálatnak vetjük alá. Ha a politikusok nem tudnak elszámolni a tényleges gazdagodásuk forrásával, akkor a különbözetet adóhiányként be fogják fizetni az államkasszába. Ha nem fizetik be, akkor a végrehajtók behajtják rajtuk

– írja Magyar Péter, aki azt is hozzátette, hogy egy „Tisza-kormánynak” is csak olyanok lehetnek a tagjaik, akik az általa elképzelt új rendszer alapján 20 évre visszamenőleg el tudnak számolni a vagyonosodásukkal. Sőt, a Tisza vezetőjének az az elképzelése, hogy 2030-tól csak olyan lehessen országgyűlési képviselő, aki ezt a fajta vagyonosodási vizsgálatot vállalja.

Lázár Jánosnak újra pótlap kellett

A miniszterek közül Lázár Jánosnak újra pótlap kellett, 220 millió forintos tartozása mellett 46 ingatlannal rendelkezik, Rogán Antal pedig csak 2024-ben 456 millió forintot keresett a szabadalmán. Hogy mit rejt a többi miniszter vagyonnyilatkozata, ezen a linken megnézhetik .

A fideszes politikusok – többek között Kövér László, Kocsis Máté, Orbán Balázs, Kubatov Gábor, Menczer Tamás és Kósa Lajos – nyilatkozatait ebben a cikkben veséztük ki, ezekből például azt is megtudhatjuk, hogy Kubatov Gábor válófélben van a feleségétől, és a Fradi elnöki pozíciójáért továbbra sem kap fizetést.

Az ellenzéki politikusok közül Hadházy Ákos, Toroczkai László, Ungár Péter és Jakab Péter vagyonnyilatkozatát is górcső alá vettük, amelyet itt olvashatnak el, cikkünkből az is kiderül, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára nemrég költözött be egy 161 négyzetméteres lakásba, miközben jelentős hiteltartozásuk van.

Sulyok Tamásnak több mint 55 millió forint megtakarítása van állampapírban és kötvényben, míg Varga Mihály a vagyonnyilatkozatában már 410 forintos euróval számolt, és lovat is vett, miközben Matolcsy György, a márciusban leköszönő jegybankelnök bankszámlája egy év alatt a negyedére apadt. Polt Péter legfőbb ügyész tulajdonában hét ingatlan van – hármójuk vagyonáról itt tudhatnak meg még többet.