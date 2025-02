Vitézy Dávid: A mini-Dubaj-terv átírná Budapest városképét és jogrendjét

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom elnöke részletes interjút adott a KözBeszéd című talkshow-ban, ahol Rákosrendező ügye mellett kitért a fővárosi tömegközlekedés helyzetére és az elmúlt évi önkormányzati választásokra is. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a mini-Dubaj-projekt keretében nem kell mindenáron valaminek épülnie, sok a bizonytalanság. Ismételten kritizálta a MÁV és a BKK körülményeit, de utalt arra is, hogy 2029-ben újra elindulna a főpolgármester-választáson.

Péntek este 19 órakor a kormánypárti KözTér Youtube-csatorna talkshow-jában Kurucz Dániel vendége Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom elnöke volt.

A politikus az interjúban részletesen beszélt a Rákosrendező területére épülő mini-Dubaj-projektről, amelyet élesen kritizált. A nemrég aláírt szerződés szerint az arab befektetők akár ötszáz méteres toronyházat építhetnének, amely magasabb lenne a János-hegynél. A korábbi főpolgármester-jelölt szerint a megállapodás precedens nélküli módon garantálná, hogy minden magyar jogszabályt a beruházó érdekei alapján módosítanának.

Rákosrendező Budapest legnagyobb egybefüggő rozsdaövezete, ahova korábban lakónegyed és park építését tervezték. Kármentesítése azonban elérné a 25-30 milliárd forintot. Vitézy Dávid szerint azonban 90 méternél magasabb épületek nem illenek a városképbe, helyette Bécs példáját kellene követni a rozsdaövezetek fejlesztésében.

A politikus a terület politikai hátterére is utalt, hiszen a Fővárosi Közgyűlésen döntöttek arról, hogy Budapest él elővásárlási jogával. Emiatt együttműködik a főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel, ugyanakkor azt is megemlítette, hogy jelentős ellentétek feszülnek közöttük. Kitért az építési és közlekedési miniszterrel, Lázár Jánossal való kapcsolatára, akinek a projekthez kötődő kommunikációját élesen kritizálta.

Ha a fővárosnak sikerül érvényre juttatni elővásárlási jogát, akkor onnantól Karácsony Gergellyel közös felelőssége lesz, hogy elinduljon a fejlesztés. Ehhez azonban − ahogy Vitézy fogalmaz − egy, a mostaninál nagyobb fordulatszámon pörgő, ambiciózusabb városvezetésre lenne szükség.

Rákosrendező ügye nem visszafordíthatatlan, és a terület fejlesztésének végkimenetele nem az lesz, ami Szerbiában

− ismerte el Vitézy Dávid, azt a megközelítést azonban nem tartja önértéknek, hogy Rákosrendezőn akármi épüljön, csak épüljön már valami. Állítása szerint

a területre bejelentkező arab befektetőnek kifejezetten heppje a rekordmagas épületek felhúzása.

Vitézy szerint ráadásul a szerződésből nem következik, hogy az arabok automatikusan ki is takarítják a területet, rekultiválják a helyszínt.

A fővárosi tömegközlekedés és az önkormányzati választások is szóba kerültek

Az interjúban kitért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) helyzetére, melyről elmondta, hogy a vállalat létrehozása 2010-ben startupszerű volt, mely jelentősen javította a fővárosi közlekedés színvonalát. Azonban úgy véli, hogy további vasúti alagutakra lenne szükség Budapesten, továbbá a Magyar Államvasutak helyzetét is élesen kritizálta, korábban meg is fogalmazta, hogy autópálya-fejlesztések helyett a vasútra is áldozhatna a kormány.

Vitézy Dávid beszélt a 2024-es önkormányzati választásokról is, amelyről hangsúlyozta, hogy nem volt előzetes egyeztetés Szentkirályi Alexandra visszalépéséről. Ezt követően mindössze egyszer találkozott személyesen Magyar Péterrel. Az elmúlt évi választási veresége ellenére nem tartja kizártnak, hogy 2029-ben újra induljon a főpolgármesteri pozícióért. A Podmaniczky Mozgalmat pedig elsősorban lokálpatrióta szervezetként definiálta.

A politikust kérdezték gyermekkoráról, a politikai elithez fűződő kapcsolatáról, a körülötte keringő legendákról, családi szálakról, de arról is, hogy megérte-e 1 perc nyereségért felépíteni a 4-es metrót. Az interjú alapján a képviselő továbbra is aktív szerepet tölt be a fővárosi politikában, és mind a kormány, mind a Fővárosi Közgyűlés által hozott döntéseket szakmai alapon kritizálja.

A teljes adás alább nézhető vissza: