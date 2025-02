Akkugyárak ellen tüntettek Debrecenben

A vonulás előtt a Kutyapárttól Magyar Péter által vezetett Tisza Párthoz átigazoló Bruti néven ismert Tóth Imre humorista szólalt fel. Kritizálta az ellenzéki pártokat, amiért magára hagyták a debrecenieket, de leginkább a városvezető Fidesz politikusait tette felelőssé a jelenleg kialakult helyzetért. Szerinte a kormánypárt a világ legveszélyesebb ipari tevékenységét hozta Debrecenbe – számolt be a Magyar Hang.

Bruti kifogásolta a beruházást felügyelő környezetvédelmi ellenőrző rendszert, mivel az a Debreceni Egyetemmel együtt működik, miközben stratégiai megállapodást kötöttek a kínai CATL akkumulátorgyárral. Szerinte a kínaiak nem érdekeltek a környezetvédelmi szempontok betartásában, mert a szennyező módon működés olcsóbb számukra. A városvezetés szavahihetőségét is kétségbe vonta arra hivatkozva, hogy már az ügyben a közmeghallgatásokat a „köz” nélkül tartották meg.

Az eseményen a Miakő elnöke, Kozma Éva azt hangsúlyozta, hogy tiszta környezet nélkül nincs jövő, ez nem lehet politikai kérdés. „A városvezetés szerint a beruházás gazdasági fellendülést hoz, azonban nem mindegy, hogy kinek” – mutatott rá a Miakő elnöke, aki szerint ez az iparpolitika nem fejlődés, hanem kizsákmányolás, a környezet tudatos kihasználása. Ezért sürgette, hogy tegyék kötelezővé a lakossági népszavazást a hasonlóan nagy helyi beruházások előtt. Szerinte megengedhetetlen, hogy a lakosság feje felett döntsenek olyan kérdésekben, aminek következményeit nekik kell viselniük.

A Tisza Sziget kapcsolattartója Pap Gyula pedig arról beszélt, hogy ezek a beruházók profitért jönnek Magyarországra. Szerinte nincs szigorú szabályozása az akkumulátorgyárak működésének itthon.

A Miakő és a Hajdú-Bihar megyei Tisza-szigetek közös tiltakozása 8 kilométernyi séta után kora délután a Debrecen és Mikepércs között található Déli Gazdasági Övezetben folytatódott. Becsléseink szerint mintegy 500 ember érkezhetett a kínai Semcorp üzeme elé, ide csatlakoztak be a mikepércsiek – számolt be a lap.

Papp Viktor, a Fidesz debreceni közgyűlési frakcióvezetője is reagált a tüntetésre, Facebook-oldalán azt írta: „ahogy eddig is, úgy ma is idegenek jöttek megmondani nekünk debrecenieknek, hogy mit csináljunk". Majd emlékeztetett arra, hogy nem voltak többen a város főterére szervezett tüntetésen, mint pénteken „Debrecen jövőéért tenni akarók”, mikor is több mint 500 ember 450 fát ültetett el az Északnyugati Gazdasági Övezetben.