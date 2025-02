Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy mi tartja még a politikában

Vasárnap, a Kongresszusi Központban tartja a Demokratikus Koalíció (DK) XV. kongresszusán. A kongresszus különlegességét nem csak a másfél évtizedes mérföldkő adja, hanem az is, hogy a mai napon tisztújítást is tart a párt. Az eseményen felszólalt a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc is, aki elmondta, hogy a baloldal eddig is itt volt, most is itt van és a jövőben is itt lesz.