„Barterbe influenszerkedik” – elindult a kommentháború, miután Magyar Péter megborotválkozott

A Tisza Párt vezetője a közösségi oldalán kritizálta az ellenzéket azzal, hogy hatalomban tartanák Orbán Viktort, valamint utalt arra, miért nem vesznek részt az időközi választásokon. A politikus bejegyzésében azonban volt valami, ami miatt Ceglédi Zoltán azt gondolja, hogy a Tisza Párt elnöke influenszerkedik, és szépségápolási terméket reklámoz. Hont András is hozzászólt Magyar Péter posztjához, a politikus többször is reagált a publicista megjegyzésére.

Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azzal vádolta az ellenzéket, hogy fenntartják Orbán Viktor rendszerét. A Tisza Párt vezetője úgy fogalmazott, hogy „minden újonnan létrejövő pártocska, vezesse azt éppen Mesterházy Attila, Schiffer András, hívják akár Duna Pártnak vagy Új Baloldalnak, csak egy célt próbál szolgálni: hatalomban tartani Orbán Viktort”. A politikus utalt az időközi választásokra is, amelyeken a Tisza Párt nem vesz részt, amit azzal indokolt, hogy

nem asszisztálnak a Fidesz és levitézlett pártok demokrácia-színházához: sem Tolnában, sem Újpesten.

Magyar Péter szerint „a magyar emberek többsége változást szeretne, le akarja zárni azt a dicstelen két évtizedet, amely hazánkat a legszegényebb és legkorruptabb uniós országgá tette”. Gondolatait a Nemzeti dal sorával zárta: „A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez”.

Többek szerint is reklámoz Magyar Péter

Magyar Péter a bejegyzésben egy párhuzamot is állított a borotválkozás és a politika között. Mint írta, „ahogy borotválkozni is csak egy éles pengével és határozott mozdulatokkal lehet, nem több elhasznált, életlen pengével és remegő kézzel”. A Tisza Párt elnöke saját bejegyzése alá kommentelt is, és megosztotta egy webáruház linkjét, amelyen keresztül megrendelhető az általa használt borotválkozókészlet.

Az ÖT (melynek munkatársai az Index szerkesztőségével is együttműködnek, azonban véleménycikkeik nem feltétlenül tükrözik a lap álláspontját) egyik munkatársa, Hont András nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt elnökének bejegyzését. Azt írta, nem szeretne belegondolni, hogy mi lesz, ha következő szponzornak egy kondomgyártó jelentkezik. Itt megindult a kommentháború, Magyar Péter erre ugyanis úgy reagált, hogy „köszönjük, Emese. Ennyi szabadidőd van a Megafon2 építése közben? Kéne már egy jó kis elemzés indexre. Olyan igazán objektív, hontos. Ui.: Ne irigykedj!”

Magyar Péter állítja, ez nem reklám

Ceglédi Zoltán politikai elemző, publicista Facebook-oldalán reagált Magyar Péter bejegyzésére, és úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megint belerúgott az ellenzékbe, százszor durvábban, mint azt bármikor tette az ÖT”. Ugyanakkor kiemelte, hogy nem értette a borotválkozós költői képet, viszont megjegyezte, hogy a kommentje alapján úgy véli, hogy Magyar Péter „szépségápolási terméket reklámoz, és barterbe inflenszerkedik”.

Segítek, Zoli, nem a cégtől kaptam őket, csak onnan rendelték ajándékba. Ez nem olyan, mint a Megafon és a te kapcsolatod vagy mint Szijjártó és a Roszatom barátsága

– válaszolt Ceglédi Zoltánnak Magyar Péter, aki cáfolja, hogy a bejegyzésével bármit is reklámozna.