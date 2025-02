„Nyomult, és fogdosott a mocskos kezével” – egy budapesti buszon zaklatták az ismert teológust

Perintfalvi Rita azzal kezdte bejegyzését, hogy meglátása szerint a hazai közélet megnyilvánulásai kihatnak a lakosság viselkedésére is, „hiszen a politikusok viselkedési mintákat is adnak, nevelnek vagy éppen züllesztenek”, ez kihat a közerkölcsre, hogy miként bánunk egymással a hétköznapokban. Történetét azért tette nyilvánossá, mert tudja, hogy ilyesmi bármelyik nővel (és férfival is) megtörténhet Magyarországon. Szavai szerint még mindig az események hatása alatt áll, ugyanakkor példaértékűnek nevezte a buszsofőr és a rendőrök viselkedését.

Mint írta, szombaton a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon civil nagykövetként kísért egy filmet, ezt követően 23 óra körül szállt fel egymaga a 133E jelzésű buszra a hátsó ajtónál. Zsúfolásig tele volt ekkor a járat, leülni ezért nem tudott, csak beljebb lépett, hogy helyet adjon az újabb felszállóknak. Meglepetésére egy ittas férfi megindult felé, és felemelte jobb kezét. „Nyomult, és fogdosott a mocskos kezével” – részletezte a történteket, amik annyira felzaklatták, hogy minden részletet nem tud pontosan felidézni.

Bekapcsolt a vörös lámpa. A veszély. Erre nagyon hangosan, iszonyú erélyesen rákiabáltam, hogy azonnal lépjen hátra, és engedjen ki engem ebből a szorításból! De nem akart hátralépni, hanem elkezdett ordítani egyenesen bele az arcomba. Amit el tudtok képzelni nőgyalázást, agresszív verbális brutalitást, az minden benne volt

– osztotta meg közösségi oldalán, majd elmondta, hogy a hangereje fokozásával próbálta megvédeni magát, és a körülötte lévő utasoktól kért segítséget. „Persze a döbbent pillantásokon kívül nem volt semmi válasz.” Éppen ezért magának kellett kiszabadulnia szorult helyzetéből a zsúfolt buszon, ahogy kinyílt a megállóban az ajtó, a járatról leszállva még a továbbindulás előtt a sofőrhöz tudott szaladni, aki a körülményekhez képest nyugodt magabiztossággal kezelte a helyzetet. Leállította a motort, és megkérte a férfit, hogy hagyja el a buszt, a zaklató erre nem volt hajlandó, így rendőrt hívtak hozzá. Az egyik férfi utas ugyan felajánlotta, hogy leszállítja a problémás személyt, de a járat vezetője inkább a hatóságra bízta ezt, a további problémák elkerülése miatt.

Perintfalvi Rita azt is elmondta, hogy az utasok többsége közönnyel, bosszankodva, beletörődve szállt le a buszról a rendőrségi intézkedés idejére. „Egy nő pedig odajött hozzám, és mint egy fúria, elkezdett ordítani, hogy ő 18 órát melózott ma, és haza akar már menni, én meg mi a francot balhézok!”– számolt be a teológus, ugyanakkor a rendőrök viselkedését elismerésre méltónak találta, „empatikusak és kedvesek voltak”. A férfi járőr még a varázsszót is kimondta, ami ilyenkor a legfontosabb: „Hölgyem, nagyon sajnálom, ami történt!” – ismertette. A rendőrök felajánlották, hogy hazaviszik, de már úton volt érte a férje, aki ezek után többé nem engedi éjszaka egyedül utazni. Végül a következő tanulságot vonta le saját esetéből:

mindig minden helyzetben meg kell védenetek magatokat! Soha nem hagyhatjuk, hogy bántsanak, semmilyen formában! És talán eljutott mostanra oda a magyar társadalom, hogy végre kezdik érteni azt, hogy nem lehet tolerálni a bántalmazást, nem szabad félrenézni, és segíteni kell az áldozatoknak

– fogalmazott Perintfalvi Rita egyetemi oktató.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H, K, CS, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.