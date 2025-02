Pörgetnek vagy tompítanak – nemcsak bűncselekmény, de mások életére is veszélyes

2025. január 20-án jelent meg a rendőrség honlapján, hogy Budán két éjszaka tartottak kiemelt razziát, melynek eredménye 2100 ellenőrzés során 30 ittas vezetéses és 4 kábítószer-fogyasztásos eset. Egy is sok lenne, ezért az Autó Nagykoalíció (ANK) szükségesnek tartja a téma részletesebb áttekintését.

Aki iszik, ne vezessen!

Magyarországon az alkoholfogyasztással kapcsolatban a köznyelvbe csak „zéró tolerancia”-ként bevonult szabály van érvényben, tehát vezetés előtt semmilyen alkoholtartalmú ital fogyasztása nem megengedett. A Btk.-ban rögzített határértékek alapján ittas az a személy, akinek legalább 0,5 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentráció mutatható ki a szervezetében. De büntetés jár ennél alacsonyabb, de a zérót meghaladó koncentráció esetén is.

A rendőr a közúti ellenőrzés során általában azt kérdezi a járművezetőtől, hogy fogyasztott-e alkoholt az elmúlt 24 órában. Ennek az az oka, hogy ennyi idő alatt általában az utolsó korty alkohol is kiürül a szervezetből.

Egy késő estig tartó mulatozás másnapján – bár már nem feltétlenül érezzük befolyásoltnak magunkat – a szonda lehet, hogy egészen mást fog mutatni.

Persze ha mindenkinek lenne alkoholszondája, biztosra mehetne, hogy volán mögé ül-e.

Pörgetnek vagy lassítanak – egyik sem vezetésnél

A hatóságok nemcsak a hagyományos kábítószerek ellen folytatnak ádáz harcot, de hosszú évek óta küzdenek a szintetikusan előállított, a feketepiacon állandóan kisebb módosításokkal árusított – így a tiltólistán még nem szereplő – úgynevezett dizájnerdrogokkal szemben. Fontos hangsúlyozni, hogy ezekkel a szerekkel kapcsolatos bármilyen tevékenység nagyon kockázatos, de autót vezetni ezek hatása alatt rendkívül veszélyes is.

Többféleképpen csoportosítják a kábítószereket, az egyik ilyen a hatásmechanizmusuk szerinti. Eszerint megkülönböztetjük a lassító vagy bódító és a gyorsító, vagyis pörgető-serkentő hatású szereket.

Utóbbi, vagyis a pörgetőszerek közé tartozik a kokain és a speed nevű amfetaminszármazék, amely a legtöbb embernél feszültséget, indulatosságot és agressziót is okoz, ami a közlekedésben való megfelelő részvételt nyilvánvalóan nem segíti, sőt. Elcsúszik a figyelmi fókusz, ami miatt a fogyasztó képtelenné válik a hosszú távú, monoton koncentrációra, mert az agy ezerféle ingert akar befogadni egyszerre.

A lassítószerek biológiai értelemben vett káros hatásai mellett pedig a reakcióidőt is csökkentik. Tipikusan ilyen szer a kannabisz, és talán meglepő módon az ecstasy tabletták hatóanyaga, az MDMA is. De nem feltétlenül kell illegális szer az ilyen hatás eléréséhez, mert a különböző nyugtatók, szorongásoldók is tompítják az emberi agy érzékelését.

A kábítószerekkel való bármilyen kapcsolat önmagában is bűncselekmény, alkoholos vagy egyéb bódító hatású szer hatása alatt pedig az autóvezetés is az.

Tartózkodjunk hát ezek fogyasztásától, ha pedig úgy érezzük, hogy a vezetésre bármilyen okból alkalmatlan állapotban vagyunk, ne üljünk autóba – hívta fel a figyelmet az ANK.

(Borítókép: Rendőrségi közúti ellenőrzés Budapesten 2023. június 15-én. Fotó: Lakatos Péter / Index)