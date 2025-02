Nyilvános kivégzésre készülhetett egy 15 éves győri diák, a TEK kommandósai fogták el

A TEK kommandósai fogták el azt a 15 éves győri diákot, aki egyik ismerősével arról csetelt, hogy nyilvános kivégzésre készül – mondta Gál Katalin, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szóvivője a Telexnek.

A magyar és angol nyelvű beszélgetésre az FBI is felfigyelt, mivel a fiatal muszlimokat, feketéket és LMBTQ embereket akart megölni február 1-jén.

A beszélgetésből a merénylet pontos részletei nem derültek ki, ahogy az sem, hogy kik lettek volna az áldozatai, Ismerősének csak annyit írt, hogy „megcsinálom” és majd nézze a híradóban. A nyomozók megkezdték a tanúmeghallgatásokat, de a teljes képet még nem sikerült összerakniuk. A kamaszról annyi tudható, hogy nem kezelték pszichés problémákkal, nem került a rendőrség látókörébe, iskolába járt és átlagos életet élt.

A fiatalt múlt pénteken fogták el a TEK kommandósai édesapja kocsijában, a házkutatásban pedig részt vett az FBI egyik munkatársa. Az ügyészség kezdeményezte a fiú letartóztatását és egy budapesti nevelőintézetbe szállították. Az ügyészség szerint a fiú tagadásban van, megfellebbezte a végzést, így az még nem végleges.

Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött egy bajai középiskolás

Az egyik közösségi oldalon egy 17 éves fiú nyilvános profilján, angol nyelven osztotta meg a világgal, hogy „The next school shooter will be me”, vagyis „a következő iskolai lövöldöző én leszek”. A kiírásra több osztálytársa felfigyelt, akik ezt nem tartották viccesnek, sőt, megijedtek a fenyegetéstől. A diákoknak az is feltűnt, hogy az utóbbi időben megváltozott az iskolatársuk viselkedése és az érdeklődési köre az internetes tartalmak iránt. Az osztályfőnökhöz fordultak segítségért és a fenyegetés a rendőrséghez is eljutott január 24-én – írja a police.hu.

A Bajai Rendőrkapitányság nyomozói a bejelentés után rögtön munkához láttak, több diákot és tanárt hallgattak ki. Pár órán belül a kamasz lakására vonultak, lefoglalták a fiú készülékeit és előállították a kapitányságra. A fiatalt internetes agresszió vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A fiú azt nyilatkozta, hogy a poszt megírásával az Amerikában történt iskolai lövöldözéseket akarta kifigurázni, poénnak szánta és nem gondolta komolyan.

A nyomozók vizsgálják, hogy más bűncselekmény is megvalósult-e.

Az elmúlt időszakban a világ számos pontján ténylegesen megtörtént, több ember halálát előidéző hasonló jellegű cselekményekre tekintettel a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a fenyegető kijelentésekre. Az ilyen tartalmak megosztása nem csak, hogy nem vicces, de január 1-től, a Büntető Törvénykönyv módosításával büntetőeljárást von maga után – emelték ki közleményükben.