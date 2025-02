Megjelent Budapest vezetőinek vagyonnyilatkozata, több mint 4 millió forintot keres Karácsony Gergely

A II. kerületben egy 87 négyzetméteres lakás felének tulajdonosa Karácsony Gergely főpolgármester. A most publikált vagyonnyilatkozatából az is kiderült, hogy Siófok-Sóstón egy 180 négyzetméteres telken van egy 37 négyzetméteres nyaralója, de ennek is csak felerészben tulajdonosa. Nem keres viszont rosszul: több mint bruttó 4 millió forint a fizetése havonta. Egy banknak 26,5 millióval tartozik, egy magánszemélynek pedig további 3,7 millió forinttal.

Hozzá képest Vitézy Dávid kifejezetten tehetősnek számít. Az I. kerületben egy 113 négyzetméteres, a XI. kerületben egyharmad részben egy 82 négyzetméteres és egy 67 négyzetméteres lakás, a XII. kerületben pedig egy 2098 négyzetméteres területű társasház 24/144 részbeni tulajdonosa. A III. kerületben szintén érdekelt egyhatod részben egy társasházban. Ezenkívül Balatongyörökön van egy gyümölcsöse, rajta egy gazdasági épülettel. Ennek tulajdonjogán hárman osztoznak. A Podmaniczky Mozgalom vezetőjének rengeteg kötvény, részvény, és befektetési jegy került a nevére sok száz millió forint értékben. A Közlekedési Kutató Kft. 100 százalékos tulajdonos ügyvezetője. Bár jogosítványa nincs, de egy Audi A4-es azért van a nevén (anyai ágon örökölte).

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője is a budai oldalon, a XII. kerületben szerzett ingatlant. Egy 102 négyzetméteres fele részében, és egy másik, 85 négyzetméteres lakásban tulajdonos. Van egy harmadik lakás is az I. kerületben, ez 49 négyzetméteres. Ezenkívül Balatonkenesén 100 százalékban birtokol egy 728 négyzetméteres ingatlant, azt azonban nem tüntette fel, hogy áll-e rajta egy nyaraló. Pénzét Prémium Magyar Állampapírokban tartja, nagyjából 38 millió forint értékben. (Férje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, az ő vagyonnyilatkozata itt érhető el.)

A Tisza Párt képviselőcsoportjának vezetője, Ordas Eszter képviselői munkája mellett kamarai jogtanácsos, ahol bruttó 320 ezer forintot vihet haza havonta, de a politikus vagyonnyilatkozatába még a gyest és a családi pótlékot is beírta: 76 ezer 500 forint.

A Fővárosi Közgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai között itt böngészhet.