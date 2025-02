Még mindig küzd a megbélyegzéssel a pszichiátria

Szekeres György, a Magyar Pszichiátriai Társaság korábbi elnöke és a Semmelweis Egyetem docense az InfoRádiónak kiemelte, hogy a társaság független szakmai szervezetként széles körű együttműködésre törekszik más orvosi szakágakkal, hatóságokkal és civil szervezetekkel, különösen a gyermekpszichiátria területén. Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségével (MOTESZ) és a Magyar Orvosi Kamarával is.

A mentális betegségekkel kapcsolatos téves információk elterjedése komoly probléma. A pszichiáter szerint bár igyekeznek jelen lenni a médiában és szakmai fórumokon, a gyors kommunikációs csatornák miatt nehéz felvenni a harcot a félrevezető tartalmakkal. Ennek ellenére úgy véli, hogy a megfelelő források szűrésével megbízható tájékoztatás is elérhető.

Pozitív változásnak véli, hogy az emberek egyre inkább a mentális jólétet is az egészség részének tekintik, nem csupán a testi állapotot vagy az anyagi biztonságot. Ez összhangban van a WHO álláspontjával is, amely szerint az egészség nem csupán a betegség hiányát jelenti, hanem a teljes testi-lelki jóllétet.

Mint rámutatott, a pszichiátria folyamatosan fejlődik, új kutatási eredmények hoznak felszínre korábban ismeretlen összefüggéseket. A legnagyobb kihívások között említette ezeknek a gyakorlati alkalmazását és a döntéshozók felé való közvetítését. „A pszichiátria nem olyan műszerigényes terület, mint például a sebészet; itt a humán erőforrások jelentik a fő költséget, amit gyakran nehéz elfogadtatni a finanszírozókkal” – jegyezte meg.

Szekeres György szerint a megoldást a szakemberlétszám növelése, az intézmények fejlesztése és az ellátóhelyek bővítése jelentené. A modern szemlélet a pszichiátriában is a lakóhely közeli járóbeteg-ellátást részesíti előnyben a kórházi kezeléssel szemben. A koncepció egyik alapelve, hogy a pácienseket – ha lehetséges – ne elszigeteljék, hanem a közösségen belül kapjanak támogatást. Azonban úgy véli, a pszichiátria továbbra is hátrányos helyzetben van a források elosztásánál.

Szerinte a társadalmi elfogadás terén vegyes tendenciák figyelhetők meg: bár nő az érdeklődés a mentális egészség iránt, a pszichiátriai problémákkal élők továbbra is megbélyegzéssel küzdenek. A közösségi ellátás segíthetne ezen, de sajnos a magyar társadalmi környezet inkább a kirekesztést erősíti – jegyezte meg a szakember.