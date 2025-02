Az MKIK reagált a kritikákra: sajnálatos, hogy egyes médiatermékek politikai ügyet kreálnak tiszteletadásból

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2024 végén és 2025 januárjában hirdetést tett közzé néhány nyomtatott és online sajtótermékben, amelyben Varga Mihály leköszönő Pénzügyminiszter érdemeit ismertették. A reklámok miatt számos kritika érte az MKIK-et, amely most közleményben reagált a támadásokra. Véleményük szerint ők csak egy példamutató hagyományt vittek tovább, amikor hirdetéseket közöltek Varga Mihály teljesítményéről.

A tavalyi év végén és idén januárban a nyomtatott a Mandinerben és Magyar Nemzetben, valamint az online pedig a vg.hu-n és portfolio.hu-n megjelentek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hirdetései, amelyben Varga Mihály leköszönő Pénzügyminiszter érdemeit méltatták.

A hirdetések feltűnése után több portál is erősen kritizálta az MKIK hirdetését. A 444.hu „Varga Mihály anyja és felesége együtt nem tudna annyi jót összehordani róla, mint a szervilis kamara hirdetése” című cikkében értékelte a reklámot, a hvg.hu „»Köszönjük, miniszter úr!« – az iparkamara fizetett hirdetése mennybe meneszti és dicsfénnyel övezi a távozó Varga Mihályt” címmel közölt írás ugyanebben a témában, A Népszava pedig „Fizetett hirdetésben hálálkodik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Varga Mihálynak a miniszteri munkájáért” címmel reagált az MKIK akciójára.

A cikkek elértek a kamaráig is, amely most közleményben reagált a kritikákra.

Az emberi teljesítmény nem attól lesz sikeres, ha azt nyilvánosság előtt méltatják. A teljesítmény önmagában és már attól a pillanattól sikeres, amikor általa érték teremtődik

– szögezi le reakciójában az MKIK, majd kifejtik, hogy szerintük a társadalom egyik legfontosabb összetartó eleme a „tiszteletadás egyik különleges fajtája közös hagyományaink ismerete, megbecsülése és továbbvitele”.

Fotó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A teljes méretért kattintson!

Véleményük szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági élet meghatározó szereplőjeként támogatja a hazai vállalkozásokat, működik együtt szakmai partnereivel, köztük természetesen a gazdaságpolitika mindenkori alakítóival. Mindemellett a kamara számára kiemelt fontosságú, hogy tevékenységével követendő példát mutasson és felhívja a nyilvánosság figyelmét az általuk példaértékűnek tartott eredményekre. Ebből fakadóan a gazdaságpolitika szereplőinek teljesítményeit is elismerik, ráadásul ez a szokás nem is most kezdődött.

A magyar gazdasági életben nemes, követendő hagyományai vannak egy hosszabban tartó tevékenység eredményeinek nagy nyilvánosság előtt történő elismerésének. Ennek példája volt 2001-ben Surányi György leköszönő jegybankelnök érdemeinek éltetése több sajtótermékben, hirdetés formájában hazai szakemberek által

– fogalmaz az MKIK.

A kamara álláspontja szerint ezen hagyományt vitte tovább, amikor hirdetésben méltatta Varga Mihály teljesítményeit.

Rendkívül módon sajnálatos, hogy egyes médiatermékek azonnal pártpolitikai ügyet próbáltak kreálni a tiszteletadás tényéből. A méltatás azt jelenti, hogy valakinek a teljesítményét nagyra becsüljük, értékeljük, elismerjük. Például a komoly teljesítményt maguknak tudó sportolók eredményeinek elismerésekor is a sikereket szokás felsorolni, nem azt, hogy melyik világversenyt viszont nem nyerték meg és ez más méltatások esetében is így szokás

– összegezi az MKIK, majd hozzáteszik, hogy a gazdasági élet területén kialakult hagyományok tisztelete és ápolása keretében a kamara a jövőben is minden alkalmat fel fog használni arra, hogy a gazdaság szereplőinek nagyobb időszakot átölelő, kimagasló érdemeit a legnagyobb nyilvánosság előtt is méltassa.