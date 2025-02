Szorul a hurok az önkormányzatokon, de egyes települések azért kapnak pénzt

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége meghívására Gödöllőre látogatott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, és elmondta, mire lesz pénz. A tárcavezető arról is beszélt, hogy milyen szigorítások várnak a helyhatóságokra.

Az önkormányzatok költségvetési támogatásáért felelősséget vállal, noha annak mértékére kis ráhatása van. Egyebek mellett erről is beszélt a Magyar Önkormányzatok Szövetsége meghívott vendégei előtt Navracsics Tibor szakminiszter.

Mint fogalmazott, az elmúlt 10 évben fokozatosan tértek át arra a támogatási rendszerre, ami a köztisztviselők bérezésében nagyobb mozgásteret engednek. Ezzel párhuzamosan zajlott a területi államigazgatási rendszer átalakítsa – a kormányhivatali-, illetve járási hivatalok rendszerének kiépítése, azaz az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztása. Ennek egyik legérzékenyebb területeként az építésügyet azonosította.

Jó hírnek nevezte, hogy 2024 novemberében – egyéni képviselői indítványra – a polgármesterek illetményének megemeléséről döntöttek (34,3 milliárd forintos keretösszegből, a 30 ezres lélekszám alatti településeken szavatol az állam, az ennél nagyobb településeknek maguknak kell kigazdálkodniuk az illetményemelést). Mostantól ezek a bérek követni fogják az átlagbérek változását, azt azonban még nem sikerült elérnie, hogy ez automatizmus legyen (a képviselő-testületeknek újra és újra meg kell állapítania a polgármesteri javadalmazás összegét). Béremelésük azonban felveti a hivatali dolgozók és a jegyzők bérének rendezését is, melyeknek egyelőre költségvetési akadályai vannak. Mint fogalmazott:

ideje lenne a kormányhivatalok munkatársainak a bérét is emelni, hiszen egyre több helyen, egyre jobban eltér a vármegyei átlagbér az adott vármegye közigazgatásában dolgozók átlagbérétől.

Az önkormányzatok energiaár-emelkedésének kompenzálására, enyhítésére is lehetőséget ad a költségvetés. E segítséget közvilágításra, óvodai, bölcsődei feladatellátásra, közétkeztetés és bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézmények működtetésére lehet igénybe venni. A települési önkormányzatok számára lehetőség lesz szociális tüzelőanyag vásárlásához is támogatást igényelni (5 milliárdos keretösszegben), mely gyakorlatilag az összes kistelepülés számára, és néhány kisebb városnak is nagy segítség.

A szakminiszter ugyanakkor arra is kitért, hogy törvénnyel szigorították az önkormányzatok gazdálkodását, például azzal, hogy

megtiltották számukra a faktorálást (amivel például a Fővárosi Önkormányzat a BKK likviditását fenn tudta tartani),

a Kincstár felé szigorúbb adatszolgáltatást is előírtak számukra.

Az 50 millió forint feletti, fejlesztési célú támogatás csak a Kincstárnál vezetett önkormányzati számlára utalható.

Megszüntették a különleges gazdasági övezeteket (Göd, Paks, Iváncsa, Rácalmás), az érintett térségek mostantól a Versenyképes Járások Programon belül juthatnak fejlesztési forrásokhoz.

A befolyó iparűzési adó többletének befizetéséről rendelkező szabályokat is pontosították.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy márciusban érkeznek be a Kincstárhoz a szolidaritási hozzájárulás címszóval befizetendő összegek első részletei. Ekkor lesz majd látható, hogy hogyan alakulnak a valós adatok, addig csak becslések lehetnek.

2025-ben összesen 1300 milliárd forint szerepel a központi költségvetés önkormányzati finanszírozási során.