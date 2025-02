A magyar miniszterelnök egy svájci lapnak adott interjújában elárulta, hogy Vlagyimir Putyinnal miben egyeztek meg 2009-ben, amiért még mindig jó kapcsolatot ápolnak egymással, illetve beszélt a napok alatt új változásokat hozó Trump-tornádóról. Szerinte nincs annyi fegyver a világon, amennyi elég lenne Ukrajnának, de bízik a békében, amit az amerikai elnök hozhat el Ukrajnába. Orbán Viktor a hosszú beszélgetés alatt azt is elárulta, hogy meddig tervez még politizálni, amiről lehet nem is kellene most beszélnie, ha sikeres labdarúgó lett volna.