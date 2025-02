Rózsa András polgármester: Tóth Csabáék érdekcsoportjával még most is zajlik a küzdelem

Azok a szükséges infrastrukturális fejlesztések, amik Zuglónak már régóta járnának, valahogy mindig elsikkadnak. Most ugyan ígéretet tett a kormányzat arra, hogy megépül a Szegedi úti felüljáró, és hogy meghosszabbítják a kisföldalatti vonalát legalább a Kassai térig, a kötöttpályás kapcsolat megfelelő kapacitását azonban biztosan nem ez fogja biztosítani, és arról sincs hír, hogy az 3-as villamost átvezetnék a tervezett új felüljárón.



A miheztartás végett Rózsa András, Zugló polgármestere beszéglgetésünk során rámutatott, egy egyszerű lakópark beruházás sem képzelhető el anélkül, hogy a fejlesztő a szükséges megépítendő közfunkciókat (óvoda, iskola, orvosi rendelő) ne egyeztetné előre az önkormányzattal.

Itt azonban fogalmuk sincs, hogy milyen kapcsolódó beruházásokban gondolkodnak.

A BKK-val jelenleg van egy trolibusz fejlesztési koncepciója a kerületnek, de hogy az arab fejlesztő milyen közlekedésfejlesztést tervez, túl azon, hogy a reptéri gyorsvasútnak majd lesz Rákosrendezőnél egy megállója, arról sem tudni semmit. A polgármester szeretné becsatornázni a kerület közlekedésfejlesztési elképzeléseit a kormány felé, de semmi fogadókészség nem mutatkozik. Van viszont egy 2005-ös fejlesztési koncepció, amiben gyakorlatilag a Fidesz összes fontosabb, de nem teljesített vállalása, azaz az összes bűne benne van:

az állatkert megnagyobbítása helyett a biodóm roncsa, a megszüntetett vidámpark, a lebontott Petőfi Csarnok és a bezárásra ítélt Vasúttörténeti park.

Ha volt pénz a Vodafone felvásárlására és a vadászati világkiállításra, akkor lehetett volna forrást találni arra, hogy a magyarok számára is épüljön valami közfunkció – hangsúlyozta Rózsa András, aki emellett úgy látja, a fideszes érzelmű zuglóiak is zavarban vannak, mert ők sem tudják, miként hat majd a maxi-Dubaj az ő lakhelyük élhetőségére.





A szóban forgó területtel összefüggésben azonban egy izgalmas fejlesztési elképzelésről is beszámol: A Bosnyák téri templommal szemben található a BKV villamosremíz közel 11 ezer négyzetméteres területe amely kiváló barnamezős fejlesztési lehetőséget biztosíthatna a kerületnek, amennyiben a közlekedési társaság ki tudná váltani. Erre lenne is terület, amennyiben a BKV meg tudna állapodni Rákosrendező tulajdonosával egy ottani remíz létesítéséről. A 3-as villamos Szegedi úti felüljárón történő átvezetése után ez kifejezetten jó megoldás lehetne. Még nem késő, hogy az állam visszavásárolja a fővárosi fejlesztéshez szükséges területet. A Bosnyák téren a villamosok helyén olyan közösségi, szolgáltató teret képzel el a polgármester, amilyen a II. kerületben a Millenáris.

Bayer a Bosnyák téren

A Bosnyák téri, jelenleg is zajló ingatlanfejlesztésre tekintettel deja vu érzés kezd kialakulni a kerületben. A 2006-os Városközpont koncepcióban benne volt, hogy a 4-es metrót kivezetik a Bosnyák térig. Ehhez képest a fejlesztő Bayer Construckt kapott egy brutális túlépítéseket lehetővé tevő nemzetgazdasági kiemelő határozatot, a zuglóiaknak a 4-es metró meghosszabbítására tett ígéretből viszont nem lett semmi.

Az önkormányzati kapcsolat 2023 nyarán a fejlesztővel megszakadt, utána már csak annyi fejlemény történt, hogy a Bayer támogatta a Fidesz jelöltjének önkormányzati kampányát.

Horváth Csaba előző polgármester korábban arról számolt be, hogy az önkormányzat számos pert kezdeményezett a beruházóval szemben, ezeket azonban – mint Rózsa András fogalmaz – egytől egyig elvesztette, polgárjogi pereket pedig nem kezdeményezett, azaz a legkeményebb eszközökkel nem élt.

Amikor 244 milliárdért az állam (az MNV) megvette a Bayertől az épülő irodákat, a szerződés mellékletében az szerepelt, hogy 10 százalékos előleget fizetett az MNV, a vételár további részének átutalását pedig ahhoz kötötték, hogy a cég területrendezési szerződést (TRSZ) kössön az önkormányzattal. Ez nagyon erős ütőkártya lenne a kerület kezében, csakhogy a polgármester úgy tudja, azóta ez a passzus kikerült a szerződéses feltételek közül. Egyelőre tehát csak annyi haszna van a helyieknek az építkezésből, hogy a Bayer a környező utak rendbetételét, helyenként kibővítését elvégzi, az épített lakások esetében pedig az önkormányzat elővásárlási jogot érvényesíthet.

A konfliktus középpontjában most az áll, hogy ezen felül a Bayer milyen közcélú beruházásokhoz hajlandó hozzájárulni.

A tárgyalások elakadását jelzi, hogy a képviselő-testület elé egyszer sem került be olyan TRSZ amiről szavazni lehetett volna.



Az önkormányzat környezeti és közlekedési tanulmányai szerint viszont a teljes komplexum megvalósulása után a Nagy Lajos király útja és a Rákospatak utca túlterhelésének kritikus közlekedési következményei lesznek.

Sok pénz folyt ki a zuglói kasszából

A júniusi választást követően (de még az új vezetés hivatalba lépése előtt) nyáron egyszerűen leállt a zöldfelület kezelés, mert elfogyott a pénz. (Ennek okairól itt írtunk részletesebben.) A szerződött külsős cég akkor szélnek eresztette az alvállalkozóit, most azonban a kertgondozást korábban alvállalkozóként ténylegesen végzők már az önkormányzat saját munkavállalói.



A kutyaillemhelyek ürítésére saját gépeket is kell venni. Ezt a polgármester azért említi meg, mert nyáron két héten keresztül nem voltak ürítve ezek a kutyaládák.

El tudja képzelni mi volt itt? Szó szerint helyekben állt bennük a kutyasz_r. Tragikus szintre jutott augusztusra a városüzemeltetés. Nem véletlenül bocsájtottuk el októberben a vezérigazgatót.

– emelte ki, hozzátéve, hogy a Tóth Csaba nevével fémjelzett zuglói szocialista érdekcsoporttal a küzdelem még most is zajlik, hisz Tóthék nagyon sok vállalkozót, megbízottat építettek be a kerületben, akik jelen voltak az önkormányzati intézményekben és cégekben, így a parkfenntartásért felelős Zuglói Zrt.-ben is. Mára azonban jelentősen meggyengültek a pozícióik, az új közbeszerzések kiírásában pedig már nem lesznek versenyszűkítő kritériumok.

Jó lenne, ha minél több platformon írnának arról, hogy nálunk mostantól nincs lezsírozva semmi, nyugodtan jöjjenek a tisztességes vállalkozók, és adjanak bátran ajánlatot.

A még meglévő szerződések 2025 végén kifutnak, azzal pedig a Tóth Csaba-féle világ Zuglóban véget ér. Iszonyatosan sok pénz folyt ki a zuglói városkasszából, ami a többi kerülethez képest nagy lemaradást okozott.

A városvezető nem nagy, látványos dolgokban gondolkodik, hanem a felzárkózást lehetővé tevő intézmény- és közterület fejlesztésekben, játszótér építésekben, azaz sok kisebb rekonstrukcióban.

Régi adósság

A kerületben egy nagyobb átépítésre tett ígéretet Rózsa András, mégpedig az Örs vezér terének átfogó megújítására, ez ugyanis régi adóssága a városvezetésnek. Az ügyben érintett kőbányai polgármesterrel, D. Kovács Róberttel közösen létrehoztak egy Örs vezért tere munkacsoportot annak érdekében, hogy még 2025-ben teljeskörűen megújulhasson.

A tér két nagy problémája közül az egyik a közbiztonság.

Tarthatatlan, hogy a hölgyek nem tudnak jó érzéssel keresztülmenni a téren.

A most alakuló Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat erre nem jelent megoldást – lesz bőven munkájuk a 3-as villamoson – ez kerületi és fővárosi rendészeti kérdés. A költségvetés tervezésekor minden cégnél és intézménynél az előző évi számokat vették alapul, kivéve az önkormányzati rendészetnél, ahol 9 új státuszt engedélyezett a polgármester.

A másik probléma, hogy spontán folyamatok mentén alakult ki a térszerkezet, szerepét leginkább a tömegközlekedés alakította, de ez semmilyen koncepcióval nem párosult. Mindez látszik is a közepén álló, funkcióját vesztett gomba épületen, és az Árkád felőli felszíni összeköttetésben, ahol a gyalogosforgalom a zebrán túl egy pékségbe és egy dohányárusító helybe ütközik. Régi igény a mozgólépcső is, amire ugyan nem tett ígéretet, arra azonban igen, hogy higiéniailag rendbe hozzák, és szellősebbé, könnyebben átjárhatóvá teszik a teret, megújítják a burkolatokat még ebben a ciklusban. A közterület-fenntartó kft.-nél zajlik a közterület-figyelő kamerák technikai hátterének kialakítása és új kamerák beszerzése. Ezen túl állandó rendészeti jelenlétet is szeretnének biztosítani. Az azonban egyelőre még kérdés, hogy a szellősebb térelrendezés hogyan fogja érinteni a most ott működő kereskedéseket.

Miután múlt kedden a sajtó képviselői előtt mutatta be a MÁV területén lévő illegális szemétlerakót, a térfigyelő-kamerák kérdésköre ez esetben is felmerült. A Lázár Jánossal csörtéző polgármester szerint ezek telepítésével lehetne megakadályozni azt, hogy gyakorlatilag illegális szemétlerakóként használják a MÁV tulajdonában álló területeket Zugóban. Ennek a problémának a megoldása már hosszú évek óta húzódik, legutóbb 2024 tavaszán történt egyeztetés a MÁV illetékeseivel, akkor az a megállapodás született, hogy az önkormányzat vállalja a kamerák beszerzését, telepítését és üzemeltetését, a MÁV pedig biztosítja az ehhez szükséges áramforrást, magyarul kiépíti a villanyvezetékeket. Ezek után azonban a vasútársaság elérhetetlenné vált, nem reagáltak a megkeresésekre sem.

Tehát Lázár János állítása, miszerint Zugló hibájából nem kerültek telepítésre a térfigyelő- kamerák, egyszerűen hazugság.

– jelentette ki Rózsa András.

A Momentumnak ugyan megszűnt a képviselete a Fővárosi Közgyűlésben, így közvetlen ráhatása nincs a parkolási rendelet teljes átalakítására, de mivel Zugló volt az egyik legnagyobb kárvallottja az eddigi rendszernek (több kerületi politikus is avádlottak padján ül) ezért Rózsa András támogatja a digitális átállítását és fővárosi saját hatáskörbe vonását, illetve a parkoló automaták többségének megszüntetését. Ezek üzemeltetése miatt nagyon sok pénz folyt ki a kerület kasszájából. A legnagyobb gondot az okozza, hogy a kerület egyik fele a díjfizető zónába esik, ezért a másik felét teleparkolják.



Sajnos a zónahatár kibővítésének mérlegelése során a rövid távú parkolások számát veszik figyelembe, itt viszont a zónahatáron kívül reggel leteszik az autókat, amelyek késő délutánig foglalják a helyeket. Ezért saját hatáskörben a fizető részeken megkezdik a kizárólagos lakossági várakozási helyek kialakítását, és megnézik, hogy a (II. és XII. kerületi minta alapján) hogyan lehetne kijelölni zónahatáron kívül is ezeket.

A kerület parkolócégénél jelenleg belső ellenőrzés zajlik, gyanús kifizetéseket néznek át, és a Zuglói Zrt.-hez hasonlóan a polgármester itt is arra számít, hogy csontvázak esnek majd ki a szekrényből.

(Borítókép: Rózsa András. Fotó: Szollár Zsófi / Index)