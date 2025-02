A Tisza Párt februárban már kampányüzemmódra kapcsol

Magyar Péter hétfő esti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy február 15-én hivatalosan is kampányüzemmódra kapcsolnak az év- és országértékelő nagyrendezvényükön. A Tisza Párt elnöke azt is elmondta, hogy bárki bármit állít, még nincsenek hivatalos képviselőjelöltjeik.