Két héttel korábban megölték az anyját annak a borsodi fiúnak, aki a napokban 46 iskolában okozott bombariadót

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki Sz. Ervint, azt a 15 éves fiút, akit múlt pénteken fogtak el a nyomozók, miután legalább 46 iskolának küldött bombafenyegetést e-mailben. A fiút a Blikk beszámolója szerint hétfő délután három nap elteltével hazaengedték a rendőrségi fogdáról, miután a letartóztatását nem látták indokoltnak.

A bombafenyegető a múlt pénteki elfogása után elmondta, hogy félelmet akart kelteni a diákokban, célja az volt, hogy a gyermektársai rémüljenek meg, és fussanak el az iskolákból. A véletlenszerűen kiválasztott iskolák között szerepelt a fiú tiszaújvárosi szakképző iskolája is, amelyet már két hónapja nem látogatott, mivel elmondása szerint elege volt belőle és nem akart tovább tanulni.

A fiú édesanyja információk szerint január 16-án tragikus módon életét vesztette. A gyermekek a tragédia után az anya testvéréhez kerültek. Az ügyben eleinte rendkívüli haláleset miatt indított eljárást a rendőrség, azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mostanra már halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt van folyamatban büntetőeljárás, és már gyanúsítotti kihallgatás is történt,

sőt értesülések szerint a fiú apját, Sz. Tamást vonták felelősségre a felesége bántalmazása miatt.

„Gina még csak 35 éves volt, s hat közös gyermekük született a férjével, a legkisebb másfél éves. Úgy tudom, éppen Ervin talált rá holtan egyik reggel az ágyában. Próbálta ébresztgetni, de nem kelt fel többé” – mondta a család egyik rokona. „Pedig az általános iskolában kimondottan jó tanulónak számított, még dicséretet is kapott a szorgalmáért. Régóta focizott is, le is igazolták egy környékbeli csapathoz. Aztán valami megtörhetett benne. Az biztos, hogy az anyukája elvesztése nagyon megviselte szegényt, biztos nem akart ártani senkinek” – tette hozzá a megszólaló.