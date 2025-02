Tényleg nem tudnak becsavarni egy villanykörtét a Z generáció tagjai?

Van-e idős-fiatal ellentét? Mit és miért csinálnak másként a mai fiatalok? Beragadunk-e a mamahotelben? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Steigervald Krisztiánnal, rögtön azzal indítva a beszélgetést, miként lesz valaki generációkutató, hiszen ilyen tantárgyat nem nagyon oktatnak az egyetemeken. Aztán kiderült az is, hogy manapság a generációk és a kutatások, no meg a tanácsok iránt leginkább a vállalatok érdeklődnek. Steigervald Krisztián szerint a cégek már nagyon érzik, hogy mekkora különbségek vannak a generációk között abban, hogy miként állnak a munkához. Persze a munkáltató eszköztára is inkább a 20-30 évvel ezelőtti helyzetet mutatja, amikor még teljesen másként kerültek az emberek a munkahelyekre.

Mivel manapság munkaerőhiány van, ezért a munkáltatónak kell egészen másként viselkednie, ha a megfelelő embert magához akarja édesgetni. Ugyancsak fontos „használói” a generációs kutatásoknak a tanárok, akik bizony már nagyon érzik, hogy ma egészen másként kell a diákokkal kommunikálni, másként kell őket tanítani. Érdekes módon a sport is ilyen terület.

Ma már nem lehet ugyanúgy edzeni mondjuk úszókat, mint a rendszerváltás előtt, amikor még a szakértőt is strandpapuccsal verve igyekezett edzője gyorsabb tempózásra noszogatni.

Mindig is volt ellentét idősek és fiatalok között. És most?

Steigervald szerint az elmúlt 60 évben nagyon komoly globális kultúraváltás történt. És ez nem csak a médiában ment végbe, hiszen egész életünket behálózzák a környezetünkben lévő digitális eszközök. Ugyanakkor megváltozott a neveléssel kapcsolatos tudásunk is. Míg régen a poroszos, szigorú, alá-fölé rendeltségi viszony volt a jellemző, és mindent áthatott a tekintélyelvű nevelés, addig az 1990-es évek kutatásainak eredményeként rájöttek, hogy a gyereket nem lehet „kis felnőttként” kezelni.

Ezt váltotta fel a válaszkész, demokratikus családmodell, amelyben a gyereket partnerként kezeljük. A szakértő nem tudta megmondani, hogy ez jobb vagy rosszabb, mint a régi nevelés volt, de az tény, hogy ezzel a túlféltéssel, „túlóvással” mintha most átestünk volna a ló másik oldalára.

Sokáig élünk, ez jó vagy rossz?

Az idősebb generációk még abban nőttek fel, hogy dolgoztak 35 évig, és 55, illetve 60 éves korban nyugdíjba mentek. Ma már viszont megnőtt a várható élettartam, ennek eredményeként egy mai fiatalnak nem 35, hanem 50-55 évnyi munkával kell számolnia. Viszont sok mai szülő, hogy a gyereke már 20 évesen leváljon róla, inkább otthon tartja, amíg lehet, ráér még megvalósítani önmagát.

Beszéltünk arról is, hogy van-e fiatal és idős korosztály, illetve mi is igazán a különbség egy generáció és egy korosztály között.

Ma már nem számít a korunk, mert lehetünk idősebben is rendkívül aktívak, munkaképesek, igazából az az öreg, akit a társadalom öregnek tart.

Mindez pedig azt sugallja a mai fiataloknak, hogy nagyon hosszú az élet, ráérnek még. Nincs tehát idős vagy fiatal generáció, mert egy generáció tagjai tudnak csak idősek vagy fiatalok lenni.

Honnan és hogyan számoljuk az egymást követő generációkat?

Steigervald Krisztián végigvitt azon a szálon, hogy a most élő generációkat mikortól számítjuk, és melyikre mi az igazán jellemző (baby-boomer, X, Y, Z, alfa és béta generáció). Ezekből az utolsó négyet nevezik médiagenerációnak, mert indulásuk mindig valamilyen médiatörténeti eseményhez kötődik.

Nem szabad ítélkezni a generációk felett. Nem bölcs olyanokat mondani, hogy ez a generáció már okostelefonnal a kezében született. A szakértő szerint ez butaság, hiszen mi, szülők adtuk azt a kezébe. Nem szabad elfelejteni, hogy a megértés az alapja, hogy a generációk egymáshoz tudjanak kapcsolódni.

A Z generációsok még egy villanyégőt sem tudnak kicserélni?

A szakértő idézett egy brit kutatást, amelyben Z generációsokat faggattak, és kiderült, leginkább attól tartanak, ha valami elromlik otthon, mert nem tudják maguktól kicserélni vagy megjavítani. Például izzót cserélni. Steigervald szerint ez egyfelől azért van, mert a mai modernebb eszközök strapabíróbbak, mint voltak az 1970-es vagy az 1980-as években, tehát a gyerekek egyszerűen nem látják a szülőket mondjuk villanykörtét cserélni. Ellentétben az idősebbekkel, akik olyan családokban nőttek fel, ahol apu barkácsolt, ha kellett megbütykölte az autót, tehát volt előttük minta.

A szakértő szerint az sem igaz, amit az idősek állítanak, hogy csak a könyvekből megszerzett mély tudás ér valamit, és ilyennel a könyvet ritkán olvasó generációk nem rendelkeznek. Ezzel szemben az igazság az, hogy a digitális kor gyermekeire a felszíni tanulás a jellemző, vagyis az úgynevezett audiovizuális ismeretszerzés, amikor keveset vesznek fel egy-egy területről, viszont nagyon sok mindenből tanulnak meg egy keveset. Az agyunk így is képes tudást létrehozni – állítja a generációkutató.

