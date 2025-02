Fordulat az V. kerületi lakástűzben meghalt japán nő ügyében, aki félelemben élt férje fenyegetései miatt

Cikkünk frissül!

Sajtótájékoztatót tart Gál Sándor r. alezredes, a BRFK Életvédelmi Osztály vezetője „Fordulat az V. kerületi lakástűzben elhunyt nő ügyében” címmel a januári 29-i halálos áldozattal járó társasházi tűzzel kapcsolatban.

A V. kerületi lakástűz áldozata, egy évek óta Budapesten élő, két kisgyerekét egyedül nevelő japán nő volt, akit a Patent Egyesület szerint évek óta bántalmazhattak.

A szervezet közösségi oldalán számolt be arról, hogy az áldozat 2023-ban fordult hozzájuk jogi segítségért, mert rettegett az őt korábban hosszú ideig bántalmazó volt férjétől, és vissza akart térni szülőhazájába a gyerekeivel, amihez az apa nem járult hozzá.

Ügyfelünk számos alkalommal számolt be az őt érő inzultusokról, régóta élt félelemben a volt férje fenyegetései miatt. Bár több feljelentést is tett a férfi ellen, a rendőrség az ügyekkel nem foglalkozott. A tűzesetet a rendőrség balesetként kezeli, pedig több nyugtalanító körülmény is felvetődött, ezért az áldozat barátai a nyilvánossághoz fordultak – és most mi is így teszünk. Szeretnénk, ha alapos vizsgálat indulna az ügyben, mivel az álláspontunk szerint az előzmények alapján az idegenkezűség nem zárható ki