Ijesztő adatok láttak napvilágot a magyar férfiak merevedési problémáiról

A 40 és 59 év közti férfiak mintegy felének volt már merevedési problémája – derült ki egy friss, az Indexnek is eljuttatott reprezentatív fogyasztói piackutatásból. Erről azonban tízből csak hat pár beszél nyíltan, az érintettek jelentős része ugyanis még mindig tabuként kezeli a problémát.

A potenciazavar a kor előrehaladtával egyre több férfit érint: a 2025 januárjában készült friss piackutatásból kiderült, hogy a 40 és 59 év közötti magyar férfiak 42 százalékának alkalmanként, 5 százalékának pedig rendszeresen van merevedési problémája.

Minden harmadik válaszadó úgy gondolja, hogy a szexuális zavar – ugyan sokakat érint – tabunak számít. Ezt alátámasztja, hogy pusztán tízből hat érintett pár között van nyílt kommunikáció a témában, sőt a férfiak 3, a nők 16 százaléka nem beszél senkivel erről, és az internetről sem tájékozódik.

A kutatás szerint az internet magánya pedig egyébként vonzó: itt keresi a megoldást a férfiak negyede, a nők ötöde. Orvoshoz csak a férfiak 15 százaléka fordul. Ennek legfőbb oka az, hogy nem tartják elég súlyosnak a problémát, ugyanakkor minden tizenkettedik szégyenérzete miatt nem kér segítséget.

Akadnak olyanok is, akik azért nem erőltetik ezt a témát, mert a párjuk nem érzi problémának. A kutatás rámutat arra is, hogy a nők sokkal inkább beszélnek barátaikkal párjuk merevedési problémáiról, és pszichológusnál is inkább hozzák fel ezt a témát.

Veszélyes is lehet, ha a netről rendelünk

A merevedési zavarral küzdők többsége (58 százalék) vett már magának vagy párjának a probléma orvoslására szolgáló készítményt. A kutatás szerint míg a férfiak jellemzően az internetről rendelnek, addig a nők inkább a drogériák polcain válogatnak.

Számottevő azok aránya, akik inkább rendelnek az internetről, még akár kevésbé megbízható helyről is, megkérdőjelezhető minőséggel bíró készítményt, minthogy elmenjenek orvoshoz, vagy megkérdezzenek egy gyógyszerészt.

Az interneten számos bevizsgálatlan, sok esetben hamis adatokat feltüntető készítmény érhető el, amelyek ráadásul nemcsak hatástalanok, de még akár kellemetlen, esetenként veszélyes mellékhatásokat is okozhatnak

– mondta Szűcs Miklós, andrológus-urológus szakorvos, a Magyar Férfiegészség-Tudományi Társaság elnöke. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy kizárólag Magyarországon bevizsgált, forgalmazási engedéllyel rendelkező termékeket vásároljanak az érintettek. A legbiztonságosabb az, ha gyógyszertárban kapható készítményt választanak problémájuk kezelésére.