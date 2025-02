Itt a MOHU álláspontja a különös szemétszállítási üggyel kapcsolatban

Kell-e fizetni szemétszállítási díjat egy olyan ingatlan után, ami egyáltalán nincs használatban, ezáltal szemetet sem termel, amit el kellene szállítani? A válasz, bár egyértelműnek tűnik, mégsem az, és erre egy, a napokban a nyilvánosságot bejárt történet mutatott rá. Hivatalosan valóban lehet mentességet kérni a szemétszállítási díj megfizetése alól, a mentesség elintézése azonban nem magától értetődő. Az ügy miatt Dobrev Klára nyílt levelet írt Hernádi Zsoltnak és a MOHU-nak. Később a MOHU is közölte álláspontját az üggyel kapcsolatban.

Bejárta a sajtót annak a férfinek a története, aki mentességet kért a hulladékgazdálkodási cégtől, miután nagymamája 2024 márciusában meghalt, és üresen maradt a háza. A hulladékszállítási díjat meg is szüntették átmenetileg, azonban ezt a kérelmet minden évben meg kell újítani, ezért a férfi januárban a MOHU irodájában személyesen igényelte a mentesség megújítását.

A történet innentől vesz egy fordulatot, ugyanis a hulladékgazdálkodást intéző MOHU egy olyan új, 2024-ben bevezetett szabályozásról tájékoztatta az ügyfelet, miszerint csak azok mentesülhetnek a szemétszállítási díj megfizetése alól, akik nullás számlával tudják igazolni, hogy valóban nincsen használatban az érintett ingatlan.

Ez szinte a lehetetlen kategóriájába esik, ugyanis hiába áll üresen a ház, időközönként el kell menni feltakarítani, karban tartani az épületet, és ezekhez a műveletekhez használnak áramot és vizet is, ezáltal nullás számlát sem tud bemutatni, így továbbra is fizetni kell a szemét elszállításáért, miközben nincs is szemét, amit elszállítanak.

A történet eljutott Dobrev Klárához is, aki nyílt levelet fogalmazott meg Hernádi Zsoltnak, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának, hogy „ne leckéztessék azokat, akiknek a pénzéből a cég milliárdos bevételre tesz szert”. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője felháborítónak tartja, hogy „olyan szolgáltatást számláznak ki, ami mögött nincsen teljesítés”, ezért arra kéri Hernádi Zsoltot (és a MOHU-t), hogy „hagyjanak fel a tisztességes emberekkel szembeni hatalmi arroganciával, és változtassanak a szabályaikon”.

A gyakorlat éppen azt mutatja, hogy a hatalmasok kapzsisága nem ismer határt. Az emberek joggal érzik azt, hogy egy monopolhelyzetben lévő céggel szemben nincs esélyük győzni. Ez az ügy is ezt támasztja alá. Pedig semmi szükség arra, hogy a MOHU hatalmas jogi osztállyal a háta mögött leckéztesse azokat, akiknek pénzéből a cég milliárdos bevételre tesz szert

– fogalmazott a nyílt levélben Dobrev Klára, aki szerint eljött az ideje, hogy törlesszenek, mert „a magyar államon keresztül éppen eleget kaptak már a magyaroktól”.

Az ügyben megkerestük a MOHU-t, akik már egy korábbi válaszukban megerősítették, hogy 2024. márciusa óta valóban új szabályozás lépett életbe, ami éppen a fenti problémára is tartalmaz megoldást. A MOHU honlapján is elérhető a hamarosan hatályba lépő ÁSZF, ami szerint a korábbi nullás számlával történő igazolás mellett egy „minimális fogyasztást igazoló dokumentum benyújtásával is lehet igazolni a Területi Szolgáltató felé, hogy az adott felhasználási hely használaton kívüli”.

Alább a MOHU Indexnek megküldött levele a témára reagálva:

„Szüneteltetés lehetséges minden ügyfelünk számára egységesen, ha a fogyasztó közüzemi számlával utólagosan igazolja, hogy az adott ingatlan már nincs használatban. A korábbi gyakorlatot követve a nullás víz- vagy áramszámla utólagos bemutatása elfogadott igazolási formának minősült, ettől egyedi elbírálás során lehetett csak eltérni.

Ugyanakkor szeretnénk felhívni rá figyelmet, hogy a MOHU a 2025. március 1-től hatályba lépő ÁSZF-ében a korábban elfogadott nullás igazolás mellett, már az adott közüzemi szolgáltató által kiállított, minimális fogyasztást igazoló dokumentum benyújtásával is lehet igazolni a Területi Szolgáltató felé, hogy az adott felhasználási hely használaton kívüli.

A minimális fogyasztás igazolása érdekében vízfogyasztás esetén a fogyasztás mértéke legfeljebb 0,5 m³/hó, míg villamosenergia-fogyasztás esetén legfeljebb 50 kilowatt per hó lehet.”