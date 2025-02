Az Országos Onkológiai Intézet leváltott főigazgatója elárulta, hol folytatja a munkát

„Az Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában folytatom szakorvosként, oktatóként, kutatóként. Rendelési időm és helye változatlan. Pro Patiente et Pro Oncologiae… ”– közölte a Facebookon Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet közelmúltban menesztett főigazgatója.

Mint arról beszámoltunk, Pintér Sándor január 31-i hatállyal, indoklás nélkül menesztette Polgár Csabát. Az onkológus főigazgató 2018 óta látta el feladatait az intézet élén. Nem sokkal a hír után a Népszava arról cikkezett, hogy valójában nemcsak Polgár Csabának kell távoznia, hanem a helyettesének Takácsi-Nagy Zoltánnak, az orvosigazgató Patócs Attilának, és az intézet gazdasági igazgatójának, Simonyikné Illés Erzsébetnek is.

A lap arról is értesült, hogy az új vezető a Semmelweis Egyetemről érkezik, Dank Magdolna, az egyetem vezető onkológusa személyében továbbá olyan az intézményben elterjedt szóbeszédről is írt, miszerint az Onkológiai Intézetet a Semmelweis Egyetemhez csatolnák. 2024 áprilisának végén Merkely Béla, a Semmelweis rektora is arról beszélt a lapnak, hogy a fennmaradó országos egészségügyi intézetek között van még olyan, amelyet szívesen látna az egyetem kötelékében.

A szaktárca kedden megerősítette a 24.hu-nak, hogy valóban a Semmelweis Egyetemről érkezik az új vezető az intézet élére.

A menesztés a szakma számára váratlan, sürgősségét tekintve szokatlan

Komáromi Zoltán, a Demokratikus koalíció országgyűlési képviselője, korábbi egészségügyi árnyékminiszter írásban fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez az indoklás nélküli menesztés ügyében.

Maga a döntés a szakma számára váratlan, sürgősségét tekintve szokatlan, hiszen az országos intézet átadás – átvételére a miniszter mindössze 1 munkanapot adott. Szokatlan az is, hogy a felmentéssel egyidejűleg a miniszter úr menesztette az intézmény szinte teljes menedzsmentjét is

– írta a Pintér Sándornak címzett levélben.

A képviselő arról kérdezte a levélben a belügyminisztert, hogy

1. Milyen alapvető vezetői hiba, mulasztás áll a döntés sürgősségének hátterében, mi indokolta azt, hogy a vezetőváltást egy munkanap alatt kell lebonyolítani?

2. Mennyi alapja van annak a szakmában elterjedt évek óta elterjedt vélekedésnek, hogy a teljes vezetőcsere amiatt történt, hogy az Országos Onkológiai Intézetet a Semmelweis Egyetemhez kívánják csatolni?

A professzor többször nyilatkozott az Indexnek, többek között arról, hogy az Országos Onkológiai Intézet élen jár Közép-Kelet-Európában a rákgyógyításban , az onkológia magyarországi helyzetéről, az elérhető legújabb terápiákról, valamint a megelőzésről. Legutóbb pedig arról beszélt lapunknak, hogy magyar rákgyógyszert fejlesztenek, amely áttörést hozhat a gyógyításban. A cikket ide kattintva lehet elolvasni.