Alig mutat életjeleket a bulinegyed új, mutatósan felújított rendőrőrse

A mutatósan felújított irodaépület be van zárva, és senki nem tudja, mikor van az ajtó mögött elérhető rendőr. Valóban várható ettől Belső-Erzsébetváros közbiztonságának érdemi javulása?

„A budapestiek, az erzsébetvárosiak és az idelátogatók megérdemlik, hogy biztonságban élhessenek” – fogalmazott tavaly novemberben Szentkirályi Alexandra a a VII. kerületi Wesselényi utcában tartott sajtótájékoztatóján. A Híradó beszámolója szerint sem Erzsébetváros, sem a Fővárosi Önkormányzat baloldali vezetése nem akarja megoldani a helyiek gondjait, de a belügyminiszterrel folytatott egyeztetéseknek köszönhetően Wesselényi utca 20-22. szám alatt hamarosan megnyílik a körzeti megbízotti iroda, ahol hét rendőr lát el szolgálatot. Mivel a környéken sok turista száll meg, a rendőrség idegen nyelveket beszélő diszpécserekkel készül a külföldiek bejelentéseire – részletezte Szentkirályi Alexandra.

Bálint András kerületi rendőrkapitány az új őrs szükségességét hangsúlyozva kiemelte, a kerületi rendőrkapitányság a bulinegyedtől messze, a Dózsa György úton található, ez is indokolja az új iroda megnyitását.

A kormány 233 napja ígérte meg, hogy új rendőrőrsöt hoz létre Belső-Erzsébetvárosban.

Nem hét rendőr, hanem négy – havi négy órában

A rendőrség idén január végén meg is tartotta az átadási ceremóniát. A kerület polgármestere most azonban közösségi oldalán videóban arra mutatott rá, hogy a lakosság számára a gyakorlatban szinte elérhetetlen az őrs, valamint ott szolgálatot ellátó rendőrök, ma is csak egy üres kirakat látható. Egyelőre annyi tudható, hogy havonta négy rendőr egy-egy órában tart fogadóórát, amitől csak nagyon optimista hozzáállás mellett várható a bulinegyed közbiztonságának javulása.

Senki nem tudja, hogy mikor és mit tudnak itt a helyiek elintézni. Arról sincs információ, hogy a szépen felújított épületet csupán erre a párórás rendőri fogadóóra kiszolgálására használják majd, vagy más funkciója is lesz. Az ügyben Niedermüller Péter polgármester a budapesti rendőrfőkapitánytól és a miniszterelnöktől is tájékoztatást kér arról, hogy egy 0–24 órában megnyomható segélyhívó gombon kívül milyen közbiztonsági szolgáltatás várható még a Wesselényi utca 20-22. szám alatt.