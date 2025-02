Majdnem félmilliárd forint megtakarítása van a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének

Szombat hajnalban megjelent az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata, amelyekről részletesen beszámoltunk, a miniszterelnökétől kezdve a fideszes politikusokon át az ellenzéki képviselőkig. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás sem maradt ki a sorból, akinek öt ingatlan mellett 412 millió forintos megtakarítása is van.

Az elmúlt évhez képest ez 65 millió forintos növekedés, ugyanis 2024-ben még 347 millió forintos megtakarítást vallott be. A 412 millió forintos összeg nem egyben szerepel a vagyonnyilatkozatban, hanem ebből 157,8 millió forint állampapírban, 72 millió forint befektetési alapban, 69 millió forint pedig kötvényben. Továbbá 59 millió forintot készpénzben, 30,3 millió forintot a bankszámláján tart, de 23,4 millió forint egyéb megtakarítása is van.

Lánczi Tamás öt ingatlant is beírt a vagyonnyilatkozatába, amelyek közül négy az I., egy pedig a XII. kerületben található, valamint öt évvel ezelőtt vásárolt egy 47 négyzetméteres vadászházat Nagymaroson. Ezeken kívül nem rendelkezik se gépjárművel, se műalkotásokkal.

A HVG közérdekű adatigényléséből kiderült az is, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöki pozíciója havonta 5 483 520 forintos bérrel jár, mellé pedig évente félmillió forint ruhapénzt és 411 885 forint SZÉP-kártya-juttatást is kap. Továbbá jogosult egy Skoda Superb gépkocsi használatára is, melyet az állami vezetők hivatali és magáncélra is igénybe vehetnek. Ezen kívül az MTVA online igazgatójaként havonta bruttó 2,16 millió forintot keresett.