Egymilliárd forint a tét, több mint hétszáz ötlet futott be Karácsony Gergelyékhez

A közlemény szerint az ötödik közösségi költségvetés ötletbenyújtási szakasza január 31-én lezárult, és minden korábbi évet megelőzve az idén 730-nál is több ötlet érkezett. Köztük nagy számban vannak ezúttal is a kerékpáros- és a gyalogosközlekedést segítő, a zöldfejlesztéssel, a közösségépítéssel, valamint a sportolással kapcsolatos tervek, de az újrahasznosítást, a fővárosi folyópart jobb kihasználását, vagy az emlékezést fókuszba állító ötletek is szép számmal érkeztek – írták.

A közösségi költségvetés folyamata az idén új lépéssel bővült: a beküldött ötletek közül háromszáz továbbjutó vehet részt a hivatali szűrésen. A beérkezett, érvényes ötleteknek tehát először támogatókat kell szerezniük, és csak a legnépszerűbbek jutnak el a szakmai értékelésig. Az ötletek lakossági támogatása február 6. és 21. között zajlik az otlet.budapest.hu oldalon.

Egy ember bármennyi ötletet támogathat ebben az időszakban, de ez még nem a szavazás szakasza. A voksolást a szakmai értékelést követően, várhatóan 2025 őszén tartják. A közlemény szerint a budapestiek városfejlesztő ötletei egymilliárd forint összértékben valósulhatnak meg a fővárosi közösségi költségvetés keretében.