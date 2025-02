„Minden alapot nélkülöző állítások” és „személyeskedő hangnem” – kirobbant a Dobrev–Mol-csörte

Bejárta a sajtót annak a férfinak a története, aki mentességet kért a hulladékgazdálkodási cégtől, miután nagymamája 2024 márciusában meghalt, és üresen maradt a háza. A hulladékszállítási díjat meg is szüntették átmenetileg, azonban ezt a kérelmet minden évben meg kell újítani, ezért a férfi januárban a Mohu irodájában személyesen igényelte a mentesség megújítását – írtuk korábbi cikkünkben, amelyben a Mohu reakciójáról is beszámoltunk, amiből többek között kiderült: „a Mohu a 2025. március 1-től hatályba lépő ÁSZF-ében a korábban elfogadott nullás igazolás mellett már az adott közüzemi szolgáltató által kiállított, minimális fogyasztást igazoló dokumentum benyújtásával is lehet igazolni a területi szolgáltató felé, hogy az adott felhasználási hely használaton kívüli.”

Dobrev Klára Facebook-oldalán közölte, hogy az ügyben írt nyílt levelére választ kapott Hernádi Zsolttól. A politikus közzé is tette a levelet, amelynek elején a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója rögtön leszögezte: „Engedje meg, hogy nyílt levelére ebben a formában válaszoljunk. Nem mintha célunk lenne egy ügyfelünket érintő kérdésben nyilvános politikai párbeszédet folytatni, inkább segíteni szeretnénk a tisztánlátást ebben a formában is.”

„Mi is éreztük, hogy túl szigorú ez a szabály”

Hernádi Zsolt kifejtette, „a hulladékgazdálkodási koncesszió nyerteseként kezdtük meg átalakítani a teljes hazai szemétszállítási rendszert. Ennek során igyekszünk rendet rakni, és kijavítani az évtizedek óta berögzült rossz gyakorlatokat. Ide tartozik a szemétszállítás szüneteltetésének folyamata is. Képviselő Asszony nyilván ismeri, hogy korábban ezt a feladatot minden önkormányzat és közszolgáltató saját hatáskörben oldotta meg – hol jól, hol rosszul. A hatályos törvények értelmében ezt most egységesítjük, és a már több helyen bevett gyakorlatot követve azt kértük, hogy ügyfeleink ún. közüzemi nullás igazolással mutassák, hogy nincs használatban az ingatlan, és ezért szemét híján szállítás sem kell. Erre azért van szükség, hogy csökkentsük a potyautasok számát, akik lemondják ugyan a szolgáltatást, de a kukát mégis kirakják, abban bízva, hogy a kukás úgyis elviszi – ingyen”.

Az elnök-vezérigazgató elismerte: „fogyasztói visszajelzések nyomán azonban mi is éreztük, hogy talán túl szigorú ez a szabály. Hetekkel korábban átvizsgáltuk, és enyhítettünk rajta: március 1-től nem kell a macerásan beszerezhető »nullás«, elég csak azt bemutatni, hogy a közüzemi fogyasztás egészen kevés. A folyamatot is megpróbáljuk egyszerűen tartani: az ügyfélszolgálaton történő bejelentés után később kell bemutatni a papírokat. Mint a példából is láthatja, számos ilyen és ehhez hasonló apró zavarokat orvosolunk – viszonylag gyorsan. Életszerű az is, hogy az átalakítás nem zajlik mindig tökéletesen, és ügyfélszolgálataink is lehetnek túl »kockák«.”

De ezek egyike sem indokolja azokat a minden alapot nélkülöző állításokat és azt a személyeskedő hangnemet, amit és ahogy levelében megfogalmazott. Mi arra vállalkoztunk, hogy a hazai hulladékgazdálkodást javítsuk, erősítsük, és óvjuk környezetünket. Nemcsak magunkért, hanem Magyarországért. A sikerhez azonban szükség van mindannyiunkra, így az Európai Parlamenti képviselőink támogatására is. Tisztelettel kérjük, a politikai kommunikációtól óvja meg ügyfeleinket – az ilyen típusú ügyek politikai fénytörésbe való helyezése biztosan nem segít a helyzeten

– olvasható a levélben, ami azzal zárult, hogy „a megoldások keresésének szellemében inkább segítse munkánkat – itthon is és külföldön. Higgye el, akad bőven feladat annak, aki segíteni akar, és a hulladékgazdálkodáson túl is van feladat, például hogy biztosítsuk, hogy legyen elég energia itthon elérhető áron, és hogy a magyar iparvállalatok versenyképesek maradjanak Európában. Képviselő Asszony aggodalmát értve egyúttal arra bátorítjuk, hogy vigyázó szemét hazánk ezen ügyei felé is vesse”.

Dobrev Klára: Nagyon rossz hírem van Hernádi Zsoltnak

Dobrev Klára a levélre válaszul közölte: „Nagyon rossz hírem van Hernádi Zsoltnak, eddig sem voltam a magyar olajipar lobbistája, és a jövőben sem szándékozom a magyar olajipar lobbistája lenni. Lehet, ő ahhoz van hozzászokva, hogy a focimeccsek páholyában utasításokat ad államtitkároknak, minisztereknek, vagy éppen a miniszterelnöknek, hogy hogyan lehetne a Mol profitját növelni, de nekem ilyen utasítást nem fog tudni adni. Én nem a Mol profitját szeretném növelni, hanem a magyar emberek életszínvonalát.”

