Bocsánatot kérnek a magyar rendőrök a meggyilkolt japán anya ügyében folytatott kommunikációjukért

Rövid, de jelentőségteljes üzenetet adott ki az Országos Rendőr-főkapitányság szerda délután a honlapján. Ebben bocsánatot kérnek azért, ahogy az V. kerületi tragédiával kapcsolatban kommunikáltak, szavaikat az ORFK szóvivője tolmácsolta.

Gál Kristóf szavai szerint tiszteletlen és szükségtelen kommunikáció ment az V. kerületi tűzben meghalt nő halálával kapcsolatban, ez pedig árnyékot vett a rendőrség többi tagjának a munkájára, akik a helyszínen dolgoztak. Az országos rendőrfőkapitány a történtek miatt a kommunikációs gyakorlat felülvizsgálatát rendelte el.

Az Index megszerezte a levélrészletet, amelyben halálos fenyegetéseket kapott a japán nő a férjétől. Az édesanya nem tudott egyedül előrejutni a magyar fővárosban, ezért az ország elhagyását tervezte. Ez jelenthette azonban a szikrát, amely berobbantotta gyermekei apjának gyilkos indulatait. A volt férj, D. A. ebben az indulatoktól túlfűtött levelében egyebek mellett azt írta:

Bárki, aki megpróbál elválasztani engem a gyerekeimtől, ellenség. R. és apja anyagi támogatást nyújt M.-nek, ami értelemszerűen ellenségemmé is teszi őket. Ahogy a szervezett bűnözés elleni RICO-törvény kimondja, ahol, ha egy ember bűnös, ott mindenki más is bűnös. Tehát itt is, az ellenem három kontinenst felölelő nagy összeesküvésben, mindenki bűnös a vonaltól felfelé és lefelé is. A bűnösöknek üzenem, lassú és fájdalmas halált halsz. De előtte meglátogatlak rémálmaidban. Közeledik a számonkérés napja.