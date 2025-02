Elbúcsúzik a nyilvánosságtól a nyugalmazott katolikus püspök

Beer Miklós hónapok óta készült a visszavonulására. Elmondása szerint egyre nehezebben bírja a nyugdíjba vonulása után is töretlenül érkező felkéréseket, de boldogan tekint a jövőbe.

Nem tervez többé interjút adni, nem vállal szolgálatokat − esketést, keresztelőt, előadásokat – a nyugalmazott váci püspök. Régóta tervezte, hogy egy nyugodtabb élet felé veszi az irányt, az egykori nagymarosi lakásában található tárgyakat sem véletlenül kezdte elajándékozni.

A rövidesen 82. életévét betöltő főpásztor mögött rendkívül mozgalmas évtizedek állnak, a közelmúlt eseményei különösen megviselték. A nyitott, befogadó szívvel megáldott Beer mindig is nehezen mondott nemet a felé áradó kérésekre. Most mégis elérkezettnek látta az időt a visszavonulásra, így egy kies helyen található idősek otthonába költözött. Unatkozni természetesen továbbra sem fog, hiszen új hajlékának közel száz lakója máris elkezdte felfedezni azt a „pásztort”, aki a nehéz helyzetekben is lelki támogatást képes nyújtani bárkinek.

Beer Miklós a Szemlélek magazinnak elmondta, hogy tervei közt szerepel korábbi írásai, beszédei rendszerezésére, s ha ereje engedi, szívesen folytatja a videóüzenetek készítését. Kéri és köszöni mindenki megértését, új élethelyzete elfogadására.