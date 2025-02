Döntött a bíróság a halálra égett japán nő ügyében, letartóztatták az ír férfit

Csütörtök délelőtt az egyik budapesti fogdából érkezett a Fővárosi Törvényszék Fő utcai épületébe D. A. Az ír férfi a gyanú szerint január 29-én előre kitervelten megölte gyermekei édesanyját. A Fővárosi Főügyészség az Index megkeresésére szerdán közölte, hogy indítványozták az előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével megalapozottan gyanúsított ír férfi letartóztatását, hogy „biztosított legyen a gyanúsított jelenléte és a bizonyítás háborítatlansága”.

– jegyezte meg lapunknak dr. Kollár Zita a férfi kirendelt védője. Információink szerint nem ismerte be a tettét, nem tett részletes vallomást a nyomozási bíró előtt.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatója szerint a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, amely tíztől húsz évig, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.

A bíróság szerint a terhelt szabadlábon hagyása esetén az eljárásban érintett személyeket megfélemlítené, vagy jogellenesen befolyásolná, illetve tárgyi bizonyítási eszközt semmisítene meg, megnehezítve vagy meghiúsítva ezzel a bizonyítást. A fentiek alapján a bíróság úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsított vonatkozásában kizárólag letartóztatással biztosíthatók.

Mint ismert, január 29-én napközben tűz ütött ki egy belvárosi társasház harmadik emeleti lakásában, amelynek oltása közben a tűzoltók rátaláltak egy középkorú külföldi nő holttestére. A tűzesetet eredetileg a rendőrség balesetként kezelte (ágyban dohányzást jelöltek meg a tragédia okaként, miközben az áldozat nem dohányzott), majd a Facebook-oldalukon megjelent kommentekre válaszolva – amelyekben éppen a meghalt nő erőszakos férjére igyekeztek felhívni a figyelmet – elfogadhatatlan módon oktatták ki a hozzászólókat. Ezért a viselkedésért az Országos Rendőr-főkapitányság bocsánatot kért szerda délután, és az országos rendőrfőkapitány a történtek miatt a kommunikációs gyakorlat felülvizsgálatát rendelte el.

Kedden délelőtt váratlanul bejelentették, hogy az adatgyűjtés során olyan újabb információ került elő, amely megalapozhatja az emberölés gyanúját, ezért a nyomozás folytatása mellett döntöttek. Egy kamerafelvétel ugyanis azt mutatta, hogy a történtek napján az illető férfi elhagyja az épületet reggel, majd teljesen más ruhába átöltözve, táskával, símaszkot felvéve visszatér 10 órakor a társasházba, ahonnan 11 óra 2 perckor távozik. Összesen tehát valamivel több mint egy órát töltött az ingatlanban. Ezt követően a férfi délután újra felbukkant a társasházban, már abban a ruhában, amelyben reggel távozott.

Az V. kerületi lakástűz áldozata egy évek óta Budapesten élő, két kisgyerekét egyedül nevelő japán nő volt, akit a Patent Egyesület szerint évek óta bántalmazhattak. A szervezet közösségi oldalán számolt be arról, hogy az áldozat 2023-ban fordult hozzájuk jogi segítségért, mert rettegett az őt korábban hosszú ideig bántalmazó volt férjétől, és vissza akart térni szülőhazájába a gyerekeivel, amihez az apa nem járult hozzá.

Ügyfelünk számos alkalommal számolt be az őt érő inzultusokról, régóta élt félelemben a volt férje fenyegetései miatt. Bár több feljelentést is tett a férfi ellen, a rendőrség az ügyekkel nem foglalkozott. A tűzesetet a rendőrség balesetként kezeli, pedig több nyugtalanító körülmény is felvetődött, ezért az áldozat barátai a nyilvánossághoz fordultak – és most mi is így teszünk. Szeretnénk, ha alapos vizsgálat indulna az ügyben, mivel az álláspontunk szerint az előzmények alapján az idegenkezűség nem zárható ki