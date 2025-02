Ma tíz éve mondta ki Simicska Lajos azt a szót

Ma tíz éve volt a magyar politikatörténet egyik legfontosabb fordulópontja, a legendás G-nap. A Fidesz akkor rettegett háttérembere, Simicska Lajos addig gyakorlatilag elérhetetlen volt a sajtó számára. Ő volt az, aki a nyilvánosság szerint szinte egy személyben állt a Fidesz gazdasági holdudvara élén. Ez nagyon sok pénzt, hatalmat, befolyást jelentett.

Egy évvel korábban ő volt Orbán Viktor és az ország akkori leggazdagabb embere, Csányi Sándor után – a Magyar Hírlap barométere szerint – a harmadik legbefolyásosabb ember az országban.

Az interjú, ami kiverte a biztosítékot

2026. február 6-án Nagy Józsefhez, a 24.hu újságírójához eljutott a hír, hogy annyi évnyi rejtőzködés után a rejtélyes háttérember felveszi a telefont. Az ezután készült villáminterjú minden korábbinál nagyobb hullámokat kavart a magyar nyilvánosságban.

Simicska először Bayer Zsolt publicistára használta azt a bizonyos szót. Az újságíró kérdésére azonban tovább is ment:

Bayer Zsoltra ön azt mondta, hogy g**i. Mondjon már egy jelzőt Orbán Viktorra is.” − kérte az akkori milliárdost Nagy József. Aki a következőképpen válaszolt: „Az Orbán Viktor is g**i. Az is g**i. Azt is leírhatja.

Megnéztük, a magyar nyilvánosság hogyan emlékszik a legendás G-napra.

Anno Esterházy Péter is megnyilvánult

Sokan megemlékeztek arról, hogy Esterházy Péter hogyan írt akkor az Élet és Irodalom hasábjain megjelent glosszájában. Ahogyan az író feltette a kérdést...:

Most, hogy a magyar konzervatív-keresztény politika és szellemiség alapszava a g**i lett, mi, regényírók, esetenként volt piarista diákok, stilárisan és lelkiismereti okokból mi a fa**t csináljunk?

Hont András az ÖT publicistája megemlékezett arról a pillanatról, amikor Simicska arról beszélt, hogy miután a kirúgta (az üzletembez nem pontosan ezt a szót használta) médiavállalataitól az összes „orbánistát”. A szerző így fogalmazott,

Simicska tényleg a legbelső körhöz tartozott, sok szempontból egyenrangú volt a miniszterelnökkel, tényleg önjogon emelkedett föl, és tényleg nagyon okos, valamint egy tényleges politikai erőt talált magának szövetségesül. Ehhez képest meglepően simán rendezte le a konfliktust a kormányfő.

Simicska ma már az első tízbe sem férne be

A hvg.hu azt szedte össze, hogy Simicska Lajos a G-napot megelőző vagyonával milyen helyen szerepelne az ország mai szupergazdagai között. A lap arra jutott, hogy Orbán Viktor egykori szobatársa mai értéken számolva az első tízben sem lenne benne a 100 leggazdagabb magyar című kiadványban. Ahogy fogalmaznak,

a NER első éveinek csúcsoligarchája óriási hatalommal rendelkezett, és az üzleti életben is az egyik legfontosabb szereplő volt az akkori Magyarországon. Azóta viszont a NER elitje olyan vagyont és akkora befolyást szerzett, ami 2015-ös fejjel szinte felfoghatatlannak tűnt volna.

A G7 annak ment utána, hogyan is nézett ki az üzletember egykori, legendásan kusza és szövevényes céghálója − és hogy ezek milyen áttétellel milyen tulajdonosokhoz kerültek. Ők is azt emelik ki, hogy „Simicska Lajost nem véletlenül tartották nagyra a Fideszben: olyan céghálót rakott össze, amely a birodalom bukásának idején is szinte átláthatatlan volt nem csak egy átlagember, de még a cégügyekben jártasabbak számára is. Amellett, hogy a cégháló szinte folyamatosan változott a vállalatok között teljesen általánosak voltak a kusza kereszttulajdonlások, és

nagyon sok társaságnál volt egy-egy olyan néhány tized százalékos részesedéssel rendelkező mikrotulajdonos, aki mögé mindent el lehetett rejteni.

A 444 stábja videójában Veszprémbe, Simicska jelenlegi lakóhelyére utaztak, ám az ajtaján kopogtatva nem volt szerencséjük. Ahogyan a portál újságírói megfogalmazták: alsógatyában csapta rájuk az ajtót...

A válasz Online visszaemlékezésében azt emelte ki, hogy Simicska Lajos évtizedekig Orbán Viktor legfontosabb szövetségesének számított. Egy gimnáziumba jártak, egymás mellett éltek és szervezkedtek a Bibó szakkollégiumban, és együtt tették kormányzóképes erővé a Fideszt.

Simicska intézte a gazdasági ügyeket – csak a pártét, ha ellenzékben voltak, és az országét is, ha kormányoztak. Simicska delegálta 2010 után a kormányba a közlekedésért, a beruházásokért, a közbeszerzésekért, az EU-s pénzek elosztásáért, az energetitákáért és az adózásért felelős vezetőket, legyenek azok miniszterek, államtitkárok vagy hivatali-, illetve vállalati vezetők

− fogalmaznak.