Tombol a járvány, egyre több az influenzás beteg

Influenzaszerű tünetekkel fordultak orvoshoz több vármegyében is. A betegek közül több mint 300 ember súlyos, akut légúti fertőzés miatt került kórházba.

Január 27. és február 2. között országszerte 83 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentésében csütörtökön a honlapján.

Akut légúti fertőzés tüneteivel 322 600 ember fordult orvoshoz. Az 5. héten influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz forduló betegek 46,1 százaléka 14 év alatti volt, 28,1 százaléka a 15–34 évesek, 19,4 százaléka a 35–59 évesek, 6,4 százaléka pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az év 5. hetében tizenhét közigazgatási területen nőtt, három területen csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Tolna, Veszprém és Somogy vármegyében, a legkevesebb Zala, Komárom-Esztergom és Csongrád-Csanád vármegyében volt.

Kórházba az 5. héten 317 ember került súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 34-nek volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra.

A múlt év 40. és 2025. 5. hete között összesen 4911 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK laboratóriumában, ahol 971 mintában az influenza valamely típusát, 508-ban Covid–19-fertőzést igazoltak.

Mint írtuk, a téli szünet vége óta a gyerekeknél is megduplázódott a fertőző megbetegedések száma – erről beszélt az Indexnek Bense Tamás esztergomi gyermekorvos, aki azt is elmondta, hogy többségében influenzáról van szó, ami akár a gyerekeknél is tüdőgyulladáshoz vezethet. Százból két esetnél, nagyjából minden harmadik napon kórházi kivizsgálásra van szükség.