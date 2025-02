Karácsony Gergely: A kormány meghátrált, mini-Dubaj helyett győzött Budapest érdeke

A kormány elfogadta az előállt jogi helyzetet, miszerint a Fővárosi Önkormányzat érvényesítette a rákosrendezői területre vonatkozó elővásárlási jogát. A főváros tulajdonában álló gazdasági társaságnak, a Budapesti Közműveknek ki kell fizetnie a vételárat a szerződésben írt szabályok szerint, csütörtökön megjelenik az elővásárlásról szóló kormányhatározat is. Karácsony Gergely szerint a kormány meghátrált, és győzött a főváros érdeke.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón közölte, hogy a Fővárosi Önkormányzat érvényesítette a rákosrendezői területre vonatkozó elővásárlási jogát, amit a kormány tudomásul vett.

A mini-Dubajként elhíresült Rákosrendező területére tervezett projekt ugrott, ehelyett a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság, a Budapesti Közművek fizeti meg a vételárat és rendelkezik a terület felett.

„A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt ma elismerték: mini-Dubaj helyett győzött Budapest érdeke” – írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon a hírre reagálva.

Gulyás Gergely a Kormányinfón azt is bejelentette, hogy megjelenik a Budapesti Közművekre vonatkozó, rákosrendezői elővásárlásról szóló kormányhatározat. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezzel új helyzet állt elő, a fővárosnak ki kell fizetnie a vételárat a szerződésben írt szabályok szerint. Hozzátette, hogy a területet meg is kell tisztítani, mostantól ezek a kötelezettségek a fővárost terhelik, ahogy a fejlesztési lehetőség is a fővárost illeti meg.

Karácsony Gergely a döntést ünneplő Facebook-bejegyzésében megerősítette:

Budapest mindent vállal, amit az arab milliárdos vállalt az adásvételi szerződésben. Úgy, hogy közben gyarapítjuk Budapest vagyonát, növeljük a város bevételeit, és az épül Rákosrendezőn, ami a város jövőjét szolgálja, mindez nyílt, átlátható módon, a budapestiek bevonásával

– részletezte. A főpolgármester azt is bejelentette, hogy péntek reggel 10 órától részletesen tájékoztatnak Rákosrendező helyzetéről.

Vitézy Dávid is reagált

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője és a mini-Dubaj-projekt bírálója is reagált a Kormányinfón bejelentett új helyzetre.

Fontos győzelem ez, hogy ne arab érdekek és 500 méteres tornyok határozzák meg Budapest jövőjét, hanem a város lakóinak érdekei

– üdvözölte az előállt és kormány által elfogadott jogi helyzetet. Azt írta még, hogy bízik abban, hogy a kormány nem fog számonkérni olyan pénzeket a fővároson, amelyeket az arab üzletembereknek kifizettek volna közlekedési fejlesztésekre a magyar adófizetők pénzéből.

Budapest képes arra, hogy ne Dubajban találják ki és tervezzék meg a városunk jövőjét, hanem az itt élőkkel közösen mi tegyük meg. Rajtunk tehát nem fog múlni

– írta.

Mint ismert, még 2023 novemberében röppentek fel a hírek azzal kapcsolatban, hogy egy arab üzletember, a dubaji Burdzs Kalifa torony tulajdonosa, Mohamed Alabbar megvenne egy nagy rákosrendezői állami területet, amelyen aztán piaci alapon egy maxi- vagy mini-Dubajt építene Budapesten, a XIV. kerületben.

Akkor arról volt szó, hogy Alabbar cége, az Emaar Properties – az Egyesült Arab Emírségek hathatós segítségével – már licitált is a területre, és a kormány fontolgatta az ajánlatot. Végül Karácsony Gergely főpolgármester is nekiment a tervezetnek, és a Fővárosi Önkormányzat érvényesítette a rákosrendezői területre vonatkozó elővásárlási jogát.

