Gulyás Gergely: A kormány lemondott Rákosrendezőről, innentől Budapestet terheli minden

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter vezérletével Kormányinfót tartottak csütörtök délelőtt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére elmondta, a kormánynak munkalehetőséget kell teremtenie, nem segélyeket osztogatnia, de többek között elmondta azt is, hogy a kormány lemondott Rákosrendezőről, Budapest él az elővásárlási jogával, valamint beszélt a nyugdíjasokról, a Budapesten lakástűzben meghalt japán nőről, Ukrajna lejárató kampányáról Orbán Viktor ellen, a gazdasági beruházásokról, tőkeprogramokról és listázásról is.

A szerdai, csaknem egész napos kormányülést követően csütörtökön Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Gulyás Gergely elmondta, több javaslatot is megtárgyaltak, az egyik legfontosabb a nyugdíjasok helyzetével kapcsolatos előterjesztés volt, amely nem kizárólag a nyugdíjra vonatkozott.

„A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett – mondta a miniszter. – Teljesítjük a 2010-ben tett vállalást, hogy legalább értékálló, de ha mód van rá, akkor reálértéken növekvő nyugdíjakat tudjunk folyósítani. Az átlagnyugdíj összege százezer forint alatt volt, amikor átvette a kormányzást a Fidesz, ez most közelít a 250 ezer forinthoz, van 13. havi nyugdíj is.”

Hozzátette, látják, hogy folyamatos támadások érik a 13. havi nyugdíjat, pedig akár konszenzus is lehetne ennek mentén. A miniszter kijelentette, a Tisza Párt szakértői változtatnának a 13. havi nyugdíjon, Gyurcsány Ferencék pedig annak idején el is törölték.

A rezsicsökkentésről elmondta, ez talán a legnagyobb segítség a nyugdíjasoknak. A kistelepüléseken okozhat ez nehézséget, különösen a Kádár-kockáknál, ezért döntött úgy a kormány szerdán, hogy a vidéki otthonfelújítási programot kibővítik. Ez az ötezer fő alatti településeken működik.

A nyugdíjasok is részt vehetnek a vidéki otthonfelújítási programban, hatmillió forintos felső határig a felújítás összegének felét az állam kifizeti.

Ha valaki négymillió forintért felújít, abból kétmilliót az állam kifizet, a fennmaradó részre is kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel áll rendelkezésre.

A magyar kormány lemondott Rákosrendezőről

A miniszer közölte, csütörtökön kormányhatározat jelenik meg a Budapesti Közművekre vonatkozóan a rákosrendezői elővásárlással kapcsolatban. Gulyás elmondta, a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság bejelentette elővásárlási szándékát a területre, a magyar kormány ezt tanulmányozta, jogi kérdést kellett tisztázni. A cég nyilatkozata segítséget nyújtott ebben, minden kötelezettséget vállaltak.

„A kormány tudomásul veszi az elővásárlási jog gyakorlását, Budapest köteles a vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint – mondta a miniszter. – A területet meg kell tisztítani, ezek a kötelezettségek a fővárost terhelik mostantól, ahogy a fejlesztési lehetőség is a Budapestet illeti meg.”

Hozzátette, új helyzet van, a fővárosnak ki kell fizetnie a vételárat, kitakarítani a területet, sok sikert kíván ahhoz, hogy bizonyítsák, az ő kezükben jó helyen van a terület, és úgy tudják hasznosítani, hogy az közmegelégedésre tartson számot. A kormány egyeztethet a fővárossal az ügyben.

„Van egy eladó és egy vevő, az állam eladott valamit, amit valaki megvett volna, de volt egy elővásárlásra jogosult, aki nyilatkozott arról, hogy minden kötelezettséget vállal, így a vevő helyébe lépett” – közölte Gulyás, aki elmondta, elképzelhetetlen, hogy a főváros ne tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségét, mivel az elővásárlásról szóló nyilatkozatban ezt vállalták. A miniszter elárulta, van még egy elővásárlásra jogosult, ők még nem nyilatkoztak. Ha nyilatkoznak, akkor van egy jogvita, de ez csak elvi lehetőség.

A japán nő ügye miatt nem szabad, hogy megrendüljön a bizalom a rendőrségben

Gulyás Gergely a Budapesten halálra égett japán nő ügyéről elmondta, a jogi lehetőség megvan, hogy a távolságtatás intézményével, a gyermekfelügyeleti jog megváltoztatásával az egyik fél biztonságát a lehető legnagyobb mértékben szavatolják. A miniszter szerint rendkívül nehéz jól érzékelni az ilyen bejelentéseket, de a lehető legnagyobb figyelemmel kell kezelni. A rendőrség az ügyben vizsgálatot rendelt el, a miniszter megvárná ennek eredményét.

Hangsúlyozta, a rendőrségnek megnyugtatóan és alaposan ki kell vizsgálni a japán nő ügyét, hogy ne rendüljön meg a bizalom a rendőrségben, és a jövőben is kérjenek segítséget azok, akik hasonló helyzetbe kerülnek.

A kérdésre, hogy a párkapcsolati erőszak mérséklése érdekében nem lenne-e bölcs elfogadni az Isztambuli Egyezményt, amelyet ugyan aláírt Magyarország, de a mai napig nem ratifikálta, Gulyás Gergely azt mondta, tévedés azt hinni, hogy az egyezmény bármiben több védő intézkedést tartalmazna, mint a magyar jogrend. Hozzátette, arra nem vagyunk nyitottak, hogy a születési nem helyett biológiai nemet ismerjünk el, ez viszont fontos része az egyezménynek.

Gulyás Gergely az Indexnek: A kormánynak nem segélyeket kell osztogatnia

Ózdi riportunkkal kapcsolatban arról kérdeztük a minisztert, hogy lesz-e kormányzati beavatkozás az elszegényedett térségekben. Gulyás Gergely elmondta, annyit elértek, hogy ma már a cigány férfiak fele és a nők egy jelentős része dolgozik.

Hosszú távú megoldást az jelent, ha munkahelyeket, munkalehetőséget teremt a kormány, és nem segélyeket osztogat.

A miniszter lapunk Grönlandra, és a területtel összefüggő amerikai–dán csörtére vonatkozó kérdésére elárulta, a kormány nem érzi úgy, hogy Magyarországot ez a konfliktus bármilyen formában érintené.

Az AfD-s Alice Weidel budapesti látogatásáról Gulyás Gergely elmondta, Orbán Viktor kellően világosan nyilatkozott erről, részben abban a tekintetben is, hogy az AfD-nek számos olyan megnyilvánulása van, amellyel semmilyen formában nem azonosulnak, de ha van egy 20 százalék feletti párt, és annak kancellárjelöltje találkozót kér, a miniszterelnök lehetőséget ad. Más pártnál is megtette volna ezt. Gulyás Gergely rövid távon nem lát esélyt arra, hogy az AfD csatlakozzon a Patrióták frakciójához Brüsszelben.

Ukrán lejárató kampány zajlik Orbán Viktor ellen

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát tájékoztatták arról, hogy Ukrajna lejárató kampányt tervezett Orbán Viktor ellen. Hogy a magyar kormány mit lép erre, jó kérdés, Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban csupán annyit mondott el, hogy ez egyértelműen negatív hatással lesz a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatokra.

Arról is beszélt a miniszter, hogy

továbbra sincs konkrét időpontja Donald Trump és Orbán Viktor tervezett találkozójának.

A német választásokkal kapcsolatban elmondta, reméli, a Németországban maradt CDU/CSU politikusok közül még vannak, akik nem veszítették el teljesen józan belátóképességüket, ellentétben sok olyan párttársukkal, akik Brüsszelbe mentek és másként kezdtek el viselkedni. Ezt arra felvetésre közölte, hogy az esélyes Friedrich Merz CDU-jelölt győzelme esetén változtatna a migrációs szabályokon.

Elindult a munkáshitelprogram, a lakásfejlesztési tőkeprogramra 200 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre

A magyar kormány a munkáshitelprogramot is értékelte, amelyre 9000 befogadott kérelem érkezett. A kamatmentes hitelkonstrukcióban átlagosan 3,9 millió forintot vesznek fel.

A Széchenyi-pihenőkártyára érkező juttatások 50 százalékát január 1-je óta fel lehet használni lakásfelújításra is átmenetileg, ezzel a lehetőséggel hat-hétezer kártyabirtokos élt eddig. A Széchenyi Kártya Program beruházási hitele 3 százalékra csökken.

A miniszter Demján Sándor Programról elmondta, hogy csaknem kétezer pályázatot nyújtottak már be – 937 kkv, 509 közepes és 439 mikrovállalkozás –, a honlapkészítési támogatási programra pedig 2700-an jelentkeztek eddig. A kkv-k beruházásait és versenyképességét támogató tőkeprogram hamarosan 100 milliárd forintos keretösszeggel indul, több mint 1800 cég már előregisztrált.

Az új lakásfejlesztési tőkeprogramról elárulta, 200 milliárdos keretösszeg áll az ingatlanfejlesztők rendelkezésére, amelyet lakások és kollégiumok építésére lehet fordítani, ez a fővárosban és a megyeszékhelyeken is mérsékeli a lakásárak növekedését, és a bérleti díjakat csökkenti.

Gulyás Gergely: Ha valaki tüntetésen vesz részt, meg lehet írni, de ez nem listázás

Bayer Zsolt tüntetni készülő bírák listázásáról szóló gondolatára reagálva Gulyás Gergely elmondta, ő azon a bírósági gyakorlaton nőtt fel, ha valaki ott volt egy tüntetésen, azt meg lehet írni. Ezt utána listázásnak nevezni rosszízű, a miniszter nem nevezné listázásnak. Azt sem nevezné listázásnak, ha arról születik beszámoló, hogy fideszes politikusok milyen tüntetésen voltak. Gulyás Gergelynek azt, hogy egy bíró tüntessen, nehéz első hallásra a bírói hivatásrenddel összefüggésben értelmeznie.

A bírák tüntetésével kapcsolatban kifejtette, az Országos Bírói Tanácsnak (OBT) azon az ülésen, amelyen Tuzson Bence is részt vett, elismerték, ha valakik úgy hivatkoznának egy szerződés érvénytelenítésére, ahogy az OBT tette, bíróként elzavarnák az illetőt. A miniszter hangsúlyozta, a bírói függetlenség Magyarországon garantálva van, Európa számos országában ilyen mértékben ez nincs körülbástyázva.

A Magyar Orvosi Kamara készülő tüntetésével kapcsolatban elmondta, a MOK nem szakmai, hanem politikai szervezetként lép fel. Szakmai ügyekben rendelkezésre áll a minisztérium és az államtitkár. Gulyás Gergely szerint ha van olyan terület, ahol nagy lépéseket sikerült tenni a fizetésekben, az az egészségügy. A miniszter hangsúlyozta a hálapénz kivezetését is.

„Brüsszel nyíltan megmondta, hogy Magyarországon kormányváltást szeretne”

A miniszter szerint a szerb és szlovák tömegtüntetések hátterében a brüsszeli bizottság áll, amely időről időre pénzeket adott olyan civil szervezeteknek, amelyekkel politikai nyomásgyakorlást tud alkalmazni. Ez történhet vélhetően Szerbiában és Szlovákiában is.

„Magyarország egyszerű helyzetben van, Brüsszel nyíltan megmondta, hogy más kormányt szeretne itt látni, vagyis az ellenzéket támogatja – fejtette ki Gulyás Gergely. – A kormány viszont a magyar érdekeket támogatja, a mögöttünk álló politikai erők stabilak, így az itteni helyzet nem hasonlítható össze a szlovák vagy szerb helyzettel.”

Külföldi szálak az iskolai bombariadók ügyében

Gulyás Gergely beszélt az iskolai bombariadókról is. Az ügyben külföldi szerverekig eljutottak, és az adott országokat megkeresték, hogy az ezek mögött álló személyekről adjanak tájékoztatást, ám egyelőre nem érkezett válasz.

A miniszter elárulta, még mindig tart a vizsgálat az ügyben, amelyben azt terjesztették, hogy tavaly decemberben Budapestre érkezett Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor, de kiderült, hogy ez hamis információ volt.

Beszélt arról is, hogy sok olyan intézkedést hozott a kormány, amelyek általánosságban is a biztosabb vízellátást szolgálják. A miniszter szerint a Homokhátságon nagyobb nehézségek vannak, annak fejlesztése, ha minden vízüggyel kapcsolatos elvárásnak meg akarnak felelni, akkor több ezer milliárd forintot igényel. Most is folyamatban van hazai, valamint uniós forrásból a Homokhátság vízellátását szolgáló projekt.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2025. február 6-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)