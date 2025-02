Gulyás Gergely nagy bejelentést tett a rákosrendezői beruházásról

Vitályos Eszter azzal kezdte, hogy a kormány tegnap szinte egész napos kormányülést tartott. Gulyás Gergely elárulta, több javaslatot is megtárgyaltak, az egyik legfontosabb a nyugdíjasok helyzetével kapcsolatos előterjesztés volt, amely nem kizárólag a nyugdíjra vonatkozott. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett. Teljesítik azt a 2010-ben tett vállalást, hogy legalább értékálló, de ha mód van rá, akkor reálértéken növekvő nyugdíjakat tudjanak folyósítani. Az átlagnyugdíj összege 100 ezer forint alatt volt, amikor átvette a kormányzást a Fidesz, ez most közelít a 250 ezer forinthoz, van 13. havi nyugdíj is.

Gulyás Gergely szerint látják, hogy folyamatos támadások érik a 13. havi nyugdíjat, pedig akár konszenzus is lehetne ennek mentén. A miniszter kijelentette, a Tisza Párt szakértői változtatnának a 13. havi nyugdíjon, Gyurcsány Ferencék pedig annak idején el is törölték. Gulyás Gergely leszögezte, a 13. havi nyugdíj a jövőben is fontos része lesz az ellátásnak.

A miniszter azzal folytatta, a rezsicsökkentés talán a legnagyobb segítség a nyugdíjasoknak. A kistelepüléseken okozhat ez nehézséget, különösen a Kádár-kockáknál, ezért döntött úgy tegnap a kormány, hogy a vidéki otthonfelújítási programot kibővítik. Ez az ötezer fő alatti településeken működik. A nyugdíjasok is részt vehetnek a vidéki otthonfelújítási programban, 6 millió forintos felső határig a felújítás összegének felét az állam kifizeti. Ha valaki 4 millió forintért felújít, abból 2 milliót az állam kifizet, a fennmaradó részre is kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel áll rendelkezésre.