Filmforgatás miatt lezárások várhatóak a fővárosban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint filmforgatás miatt péntek éjféltől hétfő hajnali 4 óráig lezárva lesz a Lánchíd, ami miatt a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek.

Budáról Pest felé haladva nem érintik a Széchenyi István tér és a József Nádor tér megállókat.

Ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei téren és a Március 15. téren az 5-ös busz, a Ferenciek terén és az Erzsébet téren a 15-ös busz megállóhelyén állnak meg. Buda felé nem marad ki megálló.

A BKK közölte, a 916-os és a 990-es autóbuszok is az Erzsébet hídon át közlekednek. A Deák Ferenc tér, a Hild tér és a Széchenyi István tér csomópontokat nem érintik, ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei tér és a Ferenciek tere között az 5-ös busz megállóhelyein állnak meg.

Mit forgatnak?

Mint megírtuk, forgatás miatt az előző hétvégén is lezárták a Lánchidat és a Gellért fürdőt is. Bár biztos információ nincs arról, hogy mit forgatnak ezeken a helyszíneken, lehet rá következtetni. Nemrég ugyanis a Trónok harca színésznője, Emilia Clarke is Budapestre érkezett, így valószínűleg az ő sorozatának a forgatására kerülhet sor a helyszíneken.

A brit színésznő a Ponies című sorozat forgatásán vesz részt, amely az 1970-es évek Moszkvájában játszódik. A sorozat története szerint a moszkvai amerikai nagykövetség két titkárnőjéből (őket Emilia Clarke és a Fehér Lótuszból ismert Haley Lu Richardson alakítják) CIA-ügynök lesz, miután férjeik rejtélyes körülmények között vesztik életüket a Szovjetunióban. A tragédia mögött a két nő egy hidegháborús összeesküvést fedez fel.

A sorozatról azt is közölték, hogy februárban kezdődnek a forgatási munkálatai, ami egybevág a fentiekkel is. Budapesten egyébként nem egy hollywoodi kémfilmet forgattak már az utóbbi években vagy akár évtizedekben, ebből a szempontból kifejezetten kedvelt helyszínnek mondható a magyar főváros.

Filmforgatás miatt Magyarországra érkezett a libanoni születésű Keanu Reeves kanadai színész is, aki sajtóinformációk szerint Budapest belvárosában szállt meg.