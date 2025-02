Donald Trump fiához fordult Rákosrendező ügyében a BKM-vezér, de hamar elvették a jókedvét

Donald Trump legidősebb fiától, Donald Trump Jr.-tól kért tanácsot Rákosrendező fejlesztéséhez Mártha Imre, a mini-Dubajnak szánt fejlesztési területet megszerző Budapest Közművek Zrt. (BKM) vezérigazgatója – derül ki a közművezér csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Mint írtuk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány tudomásul vette az elővásárlási jog gyakorlását a Budapest Közművektől a rákosrendezői területre, ahova korábban az egyesült arab emírségekbeli befektető „mini-Dubaj-projektjét” álmodták meg. Az erről szóló kormányrendelet csütörtökön délután meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a hírre úgy reagált, hogy a kormány végre meghátrált, „amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt ma elismerték: mini-Dubaj helyett győzött Budapest érdeke”. A főváros tulajdonában álló gazdasági társaság, a BKM vezetője, Mártha Imre csütörtökön a közösségi oldalán egyenesen Donald Trump Jr.-hoz fordult tanácsért, hogy mit is lehetne kezdeni a területtel.

Természetesen mindenféle kötelezettségvállalás nélkül, hálás lennék a telek fejlesztésével kapcsolatos szakmai elképzelésekért. Örömmel fogadnék olyan tippeket, amelyek illeszkednek Budapest jövőképébe és jelenlegi jogi kereteihez, hiszen ön és családja a világ legsikeresebb ingatlanfejlesztőinek számítanak. Ha eljön az idő, esetleg megkeresném a kollégáit

– fogalmazott a Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója, aki a posztjához két fotót is mellékelt, amelyeken az látszik, hogy korábban egy Make America Great Again, azaz Tegyük újra naggyá Amerikát-feliratú sapkát is dedikáltatott Trump fiával. Egyes hírek már arról szóltak, hogy Rákosrendezőn akár Trump Tower is épülhet, azonban a közművezér szavait feltehetően iróniaként érdemes értékelni.

Bohóckodás helyett felkészülést ajánlottak a közművezérnek

Vitézy Dávid csütörtökön szintén a közösségi médiában reagált Mártha Imre akciójára. A politikus kijelentette, hogy a nyílt levél megírásához a közművezérnek „nyilvánvalóan semmilyen felhatalmazása nem volt”. „Nem tudom, hogy komolyan gondolta vagy csak trollkodott, de ezúton is szeretnék minden fővárosi illetékes vezetőt emlékeztetni: az ellenzéki aktivizmus és a felelős kormányzás nem ugyanaz” – tette hozzá, valamint megjegyezte, hogy ha Rákosrendező végül tényleg a fővárosé lesz, akkor „a Facebook-posztok ide nem lesznek elegendők.”

Egy ilyen terület fejlesztéséért felelős közcég vezetője tehát jobban tenné, ha nem lájkokat próbálna gyűjteni és bohóckodni a Facebookon, nem Amerikába írogatna leveleket, hanem nekiállna felkészülni mindarra a feladattömegre és felelősségre, ami Rákosrendező megvásárlásából ered

– fogalmazott Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, aki felhívta a figyelmet arra, hogy pénteken Karácsony Gergely főpolgármesterrel közös szakmai urbanisztikai konferenciát tartanak, ahogy fogalmazott, „félretéve a korábbi, és részben továbbra is meglévő, politikai vitáinkat”.