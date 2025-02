Óriási a spórolás, csak képeslapot adhattak karácsonyi ajándékként a kormányszervek

Minden területen visszavágtak a költségekből, Orbán Viktor személyesen döntött a céljuttatásokról. A határozat nem titkos, de nem is nyilvános.

A szakszervezetek tájékoztatása szerint a köztisztviselők jellemzően havi nettó 250-300 ezer forintos fizetésért dolgoznak. A szórás viszont rendkívül nagy. Bár a minisztériumok felsővezetői rendkívül jól keresnek, miközben a közigazgatásban szinte „éhbérért” folyik a munka − fogalmazott a hvg.hu.

A kormány más kiadásokon is spórol. Egy olyan kormányhatározatban, amelynek tartalma nem titkos, de nem is nyilvános, arról is szó van, hogy

csak képeslapot lehet adni karácsonyi és újévi protokollajándékként

a kormányzati szervek partnereinek. A korlátozás a közelmúlt időszakára, december–január hónapokra vonatkozott. A szigorítás a kormányzati igazgatási szervekre, valamint az állam befolyása alá tartozó gazdasági társaságokra terjedt ki.

A lap által megismert nem nyilvános kormányhatározatok között szerepelt az a 2024-ben kiadott döntés is, amely szerint tavaly szeptember 30-a után csak kivételes esetben kaphattak céljuttatást a kormányzati igazgatási szervnél dolgozók.

Orbán Viktor személyesen döntött

A döntést a határozat szerint a területért felelős miniszternek kellett kezdeményeznie a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkáránál, a végső engedélyt pedig „nyomós indok esetén”

maga a kormányfő, Orbán Viktor adhatta meg.

A Miniszterelnöki Kormányiroda tájékoztatása szerint „a miniszterek 39 alkalommal kezdeményezték pluszjuttatás kiutalását, ezek közül Orbán Viktor 34 esetben adta meg a szükséges engedélyt.”