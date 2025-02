Globális terrorellenes központ Budapestre telepítésére készülhet az ENSZ

Az ENSZ terrorizmus elleni csoportja ülést tartott New Yorkban, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. A tárcavezető az ülés előtt elmondta, sikerült elérni, hogy a részleg a továbbiakban a világszervezet reguláris költségvetéséből forráshoz jusson, ami azért is nagyon fontos eredmény, mert a terrorizmus egyre súlyosabb veszélyt jelent a globális biztonságra. Magyarország rendkívül fontos szerepet vállal a terrorizmus elleni küzdelemben, amit az is bizonyít, hogy az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatalának legnagyobb központja New York után Budapesten van.