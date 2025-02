Több mint százmillió forintot gyűjtött össze a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A segélyszervezet sajtótájékoztatón számolt be az adománygyűjtés eredményeiről, továbbá a befolyt összeg felhasználási területeiről. Az eseménnyel zárult le hivatalosan az MBH Bank és a Mastercard közös karitatív kampánya is: a pénzügyi intézet a decemberben történő bankkártyás fizetések után 50 millió forintot, a bankkártyás cég pedig 16 millió forintot adományozott a segélyszervezetnek – számolt be az Economx.



Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta, összesen kétszázezerszer keresték fel a szervezet 1353-as adományvonalát, amellyel hívásonként 500 forinttal lehetett hozzájárulni az adománygyűjtéshez.

A segélyszervezet a magánszemélyek hívásai által összesen 100 millió forint felajánlást kapott.

Az összegyűlt összeget nem csak segítségnyújtásra fordítják: az ebben az évben befolyt összeg 9 százalékát fordították közvetlenül a karácsonyi akciókra (ajándék-, ételosztás), a fennmaradó 91 százalék pedig a segélyszervezet egész éves munkája által jut el a rászorulókhoz. Jelenleg 10 ezer rászorulóval tartja a kapcsolatot folyamatosan a szervezet, 3600 gyerekkel foglalkoznak rendszeresen, mindezt 50 intézményben, emellett pedig 300 ezer adag meleg ételt biztosítanak a hátrányos helyzetű emberek számára.

Több mint 400 munkatárs közel 102 szociális szolgáltatást működtet, köztük felzárkóztatási és fejlesztési lehetőségeket. Emellett évente több mint 300 család számára nyújtanak menedéket átmeneti otthonok segítségével.