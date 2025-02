Jó lesz, ha felkészülnek a Déli Körvasút építkezése mentén élők

Eddig tartott a XI. kerületi civil ellenállás. Újbuda alpolgármestere már úgy látja, mindenképpen megvalósítják a XI. kerületet is érintő Déli Körvasút-beruházást. Legalább 2027-ig tartanak az építkezés miatt a környéken élők megpróbáltatásai.

Lesz-e, lehet-e éjszakai munkavégzés, van-e mód valamilyen kártalanításra? – erre kíváncsiak mindazok, akik a Déli Körvasút építése miatt már korábban is számos lakossági panaszt nyújtottak be Újbuda önkormányzatához. A Hamzsabégi út mentén élők számára nincs jó hír, a közérdek felülírja a magánérdeket, és csak reménykedhetnek abban, hogy a beruházó teljesíti a vállalásait, és a beruházás végén a megengedett szintre csökkenti a pályaszakaszon a zaj- és rezgésterhelést.

Tavaly novemberben László Imre (DK) polgármester egyeztetést kezdeményezett Lázár János miniszterrel, de személyes találkozó nem jött létre, azonban szerdán a kerületbe látogatott a miniszteri biztos, aki – ígérete szerint – a tárca felé közvetíti a kerület és a lakosság észrevételeit.

Emlékezetes, a Déli Körvasút megépítésének Ferencvárost Kelenfölddel összekötő projektjét – ideértve a fakivágásokat is – a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért (Popék) nevű civil szervezet több alkalommal is kritizálta. A fejlesztés környezetvédelmi engedélyéről 2024 októberében mondta ki ismét a bíróság, hogy azt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal illetékesség hiányában adta ki, ezért új eljárás lefolytatására kötelezték a Fővárosi Kormányhivatalt. (A kormányzat részéről a honvédelmi érdekkel magyarázott kiemelő határozat még 2023-ban, a harmadik környezetvédelmi engedély megszületése előtt az azonnali jogvédelem kizárása céljával született.)

Nagy Bálint, az ÉKM államtitkára korábban azt nyilatkozta, hogy minden jogi és politikai támadástól megvédik a beruházást. Az érintett kerületiek most abban reménykednek, hogy a kiviteli terv módosításával, azaz a zaj- és porszigetelő „csőkígyó” átterveztetésével emberségesebb, környezethez méltóbb vasúti megoldás születhet.

Újbuda alpolgármestere, Erhardt Attila lapunknak most azt mondta, a beruházó felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához – ez az eljárás jelenleg is zajlik –, ezzel párhuzamosan pedig egy jogszabályváltozás is történt, ennek megfelelően ismét a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal folytathatja a környezetvédelmi engedélyeztetést. Ennek keretében a napokban különös módon zajlott le a kötelező közmeghallgatás, ugyanis csak írásban (személyes jelenlét nélkül) lehetett kérdéseket feltenni az ügyben.

Éjszakai és hétvégi munkavégzés nem lesz a területen, de ezzel együtt is komoly környezeti terhelés éri az építkezés miatt a környéken élőket.

Mindenki látja, hogy csak idő kérdése, és a Déli Körvasút meg fog épülni, ezért mostantól azon kell dolgoznunk, hogy időben ne húzódjon el a beruházás. Így is évekig fogja terhelni a lakosságot.

A kerület a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésével egyetért – ez a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában is szerepel –, és ez a kerület érdeke is. A fő problémát nem ez, hanem a vasúti teherszállítás jelenti. Egyértelmű, hogy ennek a főváros közepén nem lenne helye, ugyanakkor a Duna fölött áthaladó vasúti forgalomban, ilyen kapacitással nincs jelenleg alternatívája. A Dunaújvárostól északra tervezett V0-s vasúti híd megépítése lekerült a napirendről.

A lakosságot leginkább az éjszakai teherforgalom irritálta (nappal a személyforgalom elsőbbséget élvez), mert sokkal zajosabban közlekednek, mint a személyszállító vonatok. Ha a fejlesztés nyomán plusz egy vágány épül, akkor már inkább nappal zakatolnak majd a tehervonatok, azaz a lakosság csak abban bízhat, hogy

A Déli Körvasút az előzetes tervek szerint 2027-re, a lehető leghatékonyabb zajvédelmi megoldásokkal épül meg.

Minderről Erhardt Attila alpolgármester a Madárhegyi Gyermekliget átadóeseményén beszélt az Indexnek.

A tavaly megépült, de csak most átadott komplexumban gyermekorvosi rendelő, bölcsőde, óvoda is található. A gyerekek tavaly év végén vehették birtokba az intézményt, amely decembertől működik üzemszerűen. A 24 férőhelyes bölcsőde, a 100 férőhelyes óvoda és a négypraxisos gyermekorvosi rendelő megépítése az önkormányzatnak 3,2 milliárd forintjába került, berendezéssel, felszereléssel együtt 4 milliárdba.