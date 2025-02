Dokumentumfilm készült Orbán Viktor családjának üzleti tevékenységéről

Több újságíró oknyomozása eredményeként alkották meg A dinasztia című dokumentumfilmet, amely a miniszterelnök családjának üzleti tevékenységéről szól. A film Orbán Viktor és Simicska Lajos kapcsolatát is vizsgálta, hogyan hatott a család gazdasági építkezésére. Kiemelten foglalkoztak a kormányfő vejével, Tiborcz Istvánnal, aki nem kívánt nyilatkozni a filmhez, de írásban elküldte reakcióját. Kocsis Máté korábban ukrán lejárató kampányról beszélt a magyar miniszterelnökkel szemben, de a készítők ezt cáfolták, szerintük ugyanis nincs összefüggés.

Dokumentumfilmet készített a Direkt36 tényfeltáró központ Orbán Viktor családjának üzleti tevékenységéről. Kiemelten foglalkozik Tiborcz István vagyonosodásával, valamint az Európai Unió ellenőrei által szabálytalannak talált közbeszerzésekkel. Arra is kitértek, hogy milyen állami segítséget kapott az az üzleti birodalom, amelynek irányításában részt vesz Orbán Ráhel is.

A film bemutatja azt is, hogy az 1990-es években hogyan befolyásolta a miniszterelnök és Simicska Lajos kapcsolata ezt a gazdasági építkezést. Az alkotás elkészültében több újságíró is részt vett, akik oknyomozó riportokat készítettek a kormányfő családjának üzleti tevékenységéről, a Direkt36 mellett a Válasz Online, a Telex és a Forbes újságírói is megszólaltak a filmben.

Tiborcz István és Orbán Ráhel nem adott interjút az alkotáshoz, de előbbi írásban reagált, ahol hangsúlyozta, hogy sikerei „elsősorban annak köszönhetők, hogy egy jó csapattal, kiváló menedzserekkel dolgozom együtt, akikkel jó üzleti döntéseket hozunk”. Hozzátette, „nagyon remélem, hogy ugyanitt tartanék az üzleti életben akkor is, ha nem a miniszterelnök lenne az apósom, bár valószínűleg jóval kevésbé ismernék a nevemet”. Azt is elmondta, hogy nem szokott üzleti ügyekről egyeztetni a kormányfővel.

Tiborcz István megerősítette, hogy projektjeikhez kaptak hiteleket állami hátterű banktól, de szerinte „ekkora nagyságrendű fejlesztéseket egyébként kevés piaci szereplő valósított meg állami támogatás nélkül”. A cégei által kapott adókedvezményekről közölte, hogy 2,6 milliárd forintnyi kedvezményben részesült a cégcsoportja.

A titkosszolgálatok ukrán lejárató kampányról tájékoztatták Kocsis Mátét, de a film alkotói ezt cáfolták

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője keddi bejegyzésében azt állította, a magyar titkosszolgálatok információi szerint Ukrajna Orbán Viktorral szemben indít lejárató kampányt, amelynek célja, hogy a magyar miniszterelnök nemzetközi megítélését aláássák, valamint gyengítsék Magyarország érdekérvényesítő képességét.

A kormánypárti politikus szerint az információk gyűjtése, a munka, valamint a hamis hírek kitalálása ukrán részről már elkezdődött, és szerinte abba a magyar sajtó egyes szereplőit is bevonták. Ezzel szemben a film készítői azt közölték, hogy az alkotást nem befolyásolta senki, szigorúan szakmai szabályok alapján forgatták, és a Direkt36 szerkesztőségének munkája, valamint céljuk a közvélemény tájékoztatása volt.