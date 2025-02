A magyarok egészsége többet érdemel – ezzel a tételmondattal szervez tüntetést a Magyar Orvosi Kamara, hogy felhívják a figyelmet a magyar egészségügy helyzetére. Álmos Péter, a MOK elnöke szerint 30 évre nyúlik vissza a probléma, a rendszerváltás óta mindig félre volt téve az egészségügy. Tehát ez nem csak a jelenlegi kormány ügye, mint fogalmazott, a jelenlegi helyzet több évtized alatt alakult ki.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Álmos Péter elmondta, hogy a végén vagyunk azon az uniós listán, amely azt mutatja, hogy az adott kormányok mennyit fordítanak egészségügyre a rendelkezésükre álló keretből.

Ezért több forrást szeretnének a kormánytól, amit nem az orvosoknak, hanem az egészségügynek kérnek. Úgy fogalmazott, a büdzsének tükröződnie kell, hogy van jövő a magyar orvosok és a magyar egészségügy előtt, hogy „gyermekeink és unokáink ne ilyen rákos halálozási statisztikákkal nézzenek szembe, mint mi”.

A MOK elnöke számszerűsített is, szerinte 2500 milliárd forint hiányzik éves szinten, amiből a következő évi költségvetésbe legalább 400-500 milliárdot már bele kell tenni.

A számokra visszatérve egy döbbenetes adatról is beszélt Álmos Péter: évente 60 ezren halnak meg olyan betegségekben, amik elkerülhetők lettek volna. Ez a szám a háromszorosa az európai uniós átlagnak, de Csehországban is „csak” 40 ezer. Ez a szám szerinte az életmódunkból is fakad (elhízás, dohányzás), de 20 ezer azoknak a haláleseteknek a száma, ami közvetlenül az egészségüggyel függ össze: hosszúak a várólisták, nem jutnak időben szűrővizsgálathoz az emberek.

A MOK elnöke azt is elmondta, hogy vannak olyan területek, amelyek jól működnek, de „a nagy egész nem áll össze”.

„Az orvosok jelentős része nem tudja azt mondani, hogy na most ezen a viziten minden rendben volt, minden betegút rendben van” – fogalmazott Álmos Péter, aki azt is hozzátette, hogy nyugaton is vannak problémák, ott is van várólista. Az egészségügy Álmos Péter szerint mindenhol kihívásokkal néz szembe, ami azért is van, mert robbanásszerű a fejlődés, ma már olyan betegségeket tudunk gyógyítani, amit 20-30 évvel ezelőtt nem tudtunk, és ez mind több pénzt, több embert igényel.

A Magyar Orvosi Kamara tüntetése március 8-án lesz Budapest belvárosában, de Álmos Péter egyelőre több részletet nem árult el a demonstrációról.

(Borítókép: Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke 2023. november 25-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)