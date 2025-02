Orbán Viktor: Brüsszelt szép szóval és érvekkel nem lehet elfoglalni

Orbán Viktor miniszterelnök első februári rádióinterjújában többek között kitért a 13. havi nyugdíjra, amelyet nem tervez a kormány megszüntetni. Hangsúlyozta, hogy nemcsak kiművelt emberfőkre, hanem szakmunkásokra is szükség van, és számukra különösen fontos a munkáshitel bevezetése. Javuló tendenciát vár a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatokban, melyet szerinte a demokraták leromboltak. Végül pedig ismét kitért az általa Trump-tornádónak nevezett jelenségre, amely szerinte kisöpri majd a Soros-hálózatot Európából.

„Két csoport van, amire egy polgári-nemzeti kormánynak pavlovi reflex indul be; az egyik a gyermekesek, a másik a nyugdíjasok” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban a nyugdíjasok megsegítésével kapcsolatos kérdésre.

A kormányfő szerint az idősek nem öregnek számítanak, hanem a szüleinknek. Mint mondta, a jobboldali kormányt a tisztelet és az elismerés motiválja. A szülőkkel kapcsolatban hozzáfűzte: „Nekik köszönhetjük, hogy itt vagyunk, értünk és miattunk dolgoznak.”

Orbán Viktor elmondta, hogy a támogatottak esetében az 5 ezer főnél kisebb településen élőkről van szó, akiknek nem könnyű a helyzetük, ebből a támogatásból azonban korszerűsíthetik a házukat. Hozzátette: az idei erős év lesz, a kormány pedig szeretne megnyitni eddig még nem lévő lehetőségeket. Felidézte azt is, hogy Magyarországon 420 ezer nyugdíjas háztartás van 2900 településen.

A miniszterelnök elárulta, nem érti, miért lett politikai kérdés a 13. havi nyugdíjból, ami véleménye szerint folyamatos csatározás színhelye bel- és külpolitikai téren egyaránt. Felidézte, hogy korábban Gyurcsány Ferenc kormánya vezette be a 13. havi nyugdíjat, ám később a szocialista kabinet volt az is, amelyik elvette azt.

Ebbe a vitába beleszállt Brüsszel, aki egyre jobban avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe

– jelentette ki Orbán Viktor, aki elmondta, hogy a 13. havi nyugdíjat február elején egy összegben fizeti ki a kormány.

A miniszterelnök úgy látja, a baloldal a falut a múlt maradványának tekinti, mondván, nem trendi ott lakni. Ezzel viszont a kormány nem ért egyet, és úgy véli: az a jövő. Orbán Viktor megemlítette, hogy a munkáshitelt eddig mintegy 10 ezren vették fel. A miniszterelnök üdvözölte ezt az adatot, mivel álláspontja szerint a „kiművelt emberfők mellett szakmunkásokra is szükség van”.

Nekik is kell támogatás, eddig nem volt rá pénz. A fiatalok életkorához kapcsolódik egyfajta bizonytalanság is, de mégis sikeres a munkáshitel

– fogalmazott Orbán Viktor, emlékeztetve, hogy elindult a Demján Sándor Program.

A magyar–amerikai kapcsolatokkal összefüggésben elmondta, hogy a demokraták csak romboltak, amit orvosolni kell, és perspektívát nyújtani. Elhangzott, hogy már készül egy nagy akcióterv, ami amerikai befektetéséket hozhat Magyarországra.

„Szép szóval, érvekkel nem lehet”

Orbán Viktor elmondta, hogy veszélyesnek tartja az NGO-k tevékenységét Magyarországon. Szerinte az ebben lévő emberek „ügynökök, akik más hatalomtól kaptak pénzt azért, hogy egy harmadik felet befolyásoljanak és megbuktassák a helyi kormányt”. Ennél a résznél szóba került a Politico című brüsszeli lap szerepe is, amely állítása szerint több helyről is kapott pénzügyi támogatást Magyarország támadásához, itt több témát is említett, köztük a migrációt és a genderkérdést.

Ezután áttért a Soros-tervre, amelynek elmondása szerint az volt a célja, hogy évente egymillió migráns jöjjön Európába, amely meg is valósult. Arra is kitért, hogy nagy összeget juttattak el egyes országokba a hálózatok, így például Szerbiába és Szlovákiába is. Ennél a résznél kijelentette: „Ki kell söpörni a Soros-hálózatot Európából.”

Jogi következményekkel fognak szembenézni azok, akik veszélyeztetik a szuverenitást. Le kell számolni ezekkel a hálózatokkal, emiatt sipítozás lesz. Fel kell lázadni az európai migránspolitikával szemben. Szép szóval, érvekkel nem lehet Brüsszelt elfoglalni

– fogalmazott Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. január 17-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)