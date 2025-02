Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Február első péntekjén is megszólal a miniszterelnök a Kossuth rádióban, aki többek között a 13. havi nyugdíjról és a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokról is megszólal. Január utolsó napján utalt 2025 első gazdasági adataira, de ismételten hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök szerepét ebben. Továbbá az Oroszországot érintő szankciókról is beszélt, kiemelte Németország és a 13. havi nyugdíj helyzetét.

Az elmúlt héten a miniszterelnök a legfrissebb gazdasági adatokról beszélt, amelyeket Donald Trump választási győzelme is befolyásolt. Ezen kívül utalt a 13. havi nyugdíjra, elemezte Németország helyzetét és a szankciókat is.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány a nyers adatok ismerete alapján jelentette ki, hogy repülőrajt jön a magyar gazdaságban, melyet „amerikai hátszél fog dagasztani”. Szerinte még 2025-ben elérjük az 1 millió forintos fizetést, és már van 4000 tanár, aki elérte ezt a bért. Ezen kívül még magasabb növekedésre számít, mint 2024 utolsó negyedévében.

Kiemelte, hogy a gazdaságnak arról kell szólni, hogy az embereknek jó élete legyen. A középosztálynak szélesednie kell, a szegénység ellen ez a legjobb védekezés. Továbbá úgy vélte, hogy Közép-Európában azt gondolják, hogy a gyerekeik jobban fognak élni, míg Nyugaton általános életérzés, hogy az övéké rosszabbul.

A miniszterelnök szerint egy csata eredménye a 13. havi nyugdíj, és 500 milliárd forintot fizet ki a kormány a nyugdíjasoknak.

Ez lelki, pszichológiai, politikai kérdés. A brüsszeliek ezt el akarják venni, előírják, hogy vezessük ki, de mi megvédjük, és én ragaszkodom hozzá a nyugdíjasok és a lendület miatt is

− fogalmazott Orbán Viktor, majd közölte, hogy „el a kezekkel a 13. havi nyugdíjaktól!”.

Brüsszel a kormányfő szerint tönkreteszi Németországot, többek között büntetővámokat vezetett be a kínai autókra, még úgy is, hogy megmondták, hogy ez rossz nekik. Orbán Viktor sem képes kiküszöbölni a brüsszeli hibákat. Viszont a németek migrációügyben már lázadnak, tehát valami olyasmi történt ott, amit Magyarország is csinált, de szerinte a németeknek ezt kellett volna csinálniuk a migrációs válság kezdetén is, hozzátéve, hogy eljön majd az a pillanat is, amikor Németország a gazdaságban is fel fog lázadni.

Orbán Viktor szerint az Oroszországot sújtó szankciókat az Európai Unió tovább súlyosbítaná, hogy a háborút Ukrajna nyerje, de az uniós logika más, mint az amerikai, mert utóbbiak nem szankciókat akarnak, hanem békét, míg az európaiak fordítva. Kiemelte, hogy a szankciókról félévente dönteni kell, de ha nem tartja be az Európai Bizottság, amiben megállapodtak, a szankcióknak vége lesz. A miniszterelnök elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukránok nem engedik át az orosz gázt.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. december 13-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)