Megérkezett a központi rangsor, az MCC és az Oktatási Hivatal szerint ezek a legjobb gimnáziumok

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) elkészítette a középiskolák rangsorát, amely alapján kiderült, hogy a top 10-be mindössze egyetlen vidéki intézmény fért be, a többi mind a fővárosban található, illetve egy Budaörsön. Több közösség – a Szülői Hang például – is mélyen elítéli, hogy listát állítsanak fel a gimnáziumok között, a Belügyminisztérium ugyanakkor másképp vélekedik erről.

Minden eddiginél frissebb adatokon alapuló, átfogóbb, részletesebb gimnáziumi rangsor készült a most felvételiző diákok és szüleik tájékozódását segítendő.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Oktatási Hivatal (OH) közreműködésével létrejött értékelése Magyarország 100 legjobb gimnáziumát mutatja be, amely elsőként 2025. február 6-án jelent meg a Mandiner mellékleteként. A rangsor élén két budapesti és egy vidéki gimnázium végzett.

A rangsornak előzménye is volt, hiszen a szülőket és oktatókat a KRÉTA-rendszerben már megkérdezték, hogy mit szólnának hozzá, ha rangsorolnák az iskolákat, figyelembe vennék-e a gyermekük beíratásánál. A Belügyminisztérium arról tájékoztatta akkor az Indexet, hogy terveznek rangsorolni, hiába tiltakozik a Szülői Hang és több szervezet is, ugyanis mások is készítettek már listákat az iskolákról, ők is elkészítik a sajátjukat.

Az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor összeállításakor 400 iskolának az Oktatási Hivatalban rendelkezésre álló, közhiteles adatait vizsgálták meg, amelynek során kialakult az érintett gimnáziumok top 100-as sorrendje. A rangsor első tíz helyezettje a következő:

1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

3. Lovassy László Gimnázium, Veszprém

4. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

5. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

6. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

7. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

8. Berzsenyi Dániel Gimnázium

9. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

10. Szent István Gimnázium, Budapest

Szempontok

Az elemzésnek a szakgimnáziumok, valamint azok az intézmények, amelyekkel kapcsolatban az adatok teljeskörűen nem álltak rendelkezésre, nem képezték részét. A módszertan, valamint az Oktatási Hivatal által biztosított közhiteles adatok együttesen megteremtették az objektív összehasonlítás lehetőségét, amelynek szempontjai a következők voltak:

a gimnáziumok tanulóinak felsőoktatási felvételi eredményei,

a gimnáziumi tanulók által letett összes közép- és emelt szintű érettségi vizsga százalékos eredményeinek átlaga,

a gimnáziumban emelt szinten letett érettségi vizsgák számának aránya,

a gimnáziumokba történő felvételihez első helyen írt középiskolai központi felvételi eredmények átlaga,

a gimnáziumokba első helyen jelentkezők aránya,

a gimnáziumokban az OKTV-döntős tanulók száma,

valamint a 2022/2023-as tanévben a 10. évfolyamos gimnáziumi tanulók matematika- és szövegértés-kompetenciamérési eredményeinek átlaga.

Látható tehát, hogy a kompetenciafelmérések eredményei is többet jelentenek már, mint egy egyszerű visszajelzés a tanárok munkájáról, hiszen beleszámítottak az eredmények a lista elkészítésébe.

Az indikátorok azonos súllyal vették figyelembe az érintett intézmények bizonyos szempontú társadalmi elismertségét, valamint a tanári munka és a tehetséggondozás eredményességét. A hét elemzési terület együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy az MCC Országos Gimnáziumi Rangsor a ma elérhető legalaposabb, legmegbízhatóbb értékelést adja a gimnáziumokról. Az MCC és az Oktatási Hivatal együttműködési megállapodást írtak alá a rangsor évenkénti megjelentetéséről – tudtuk meg az MCC sajtóközleményéből.

Ahogy arról beszámoltunk korábban, a HVG még 2024 októberében rangsorolta a gimnáziumokat, amely némileg eltérő eredményt mutatott. Hat gimnázium szerepel mindkét felsorolás első 10 helyezettje között, viszont az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest), a VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium (Budapest), a Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) és a Veres Pálné Gimnázium (Budapest) már nem fért fel az újabb listára.