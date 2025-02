Baranyi Krisztina szerint a főváros belerokkanhat a Rákosrendező-projektbe

A főváros élt elővásárlási jogával, és megveszi az arab befektetők elől a mini-Dubaj-projekt helyszínét, Rákosrendezőt. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere szerint ez a győzelem – amelyet a főváros a kormány felett aratott – a későbbiekben még csúnyán visszaüthet, és akár anyagi kilátástalanságba is taszíthatja Karácsony Gergelyéket, hiszen a területrendezéssel és a vételárral már több mint 100 milliárd forintról van szó.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere egy terjedelmes Facebook-posztban reagált arra, hogy mégis a főváros veheti meg Rákosrendezőt – élve elővásárlási jogával – az arab befektetők helyett.

Viszont véleménye szerint ez a „mai győzelem” talán sokba fog még kerülni a jövőben a budapestieknek, főleg azért, mert a vételár mellett (amire még nincs pénze Budapestnek) a területrendezés is jelentős költségeket emészthet fel.

A rákosrendezői pályaudvart és környékét jelenleg nem csak ipari és kommunális szemét, romos épületek és sok évtizedes talajszennyezés terheli, a terület tele van a második világháborúból ott maradt, fel nem robbant lőszerrel, robbanószerkezettel is

– írta, hozzátéve, hogy felmerült egyszer a ferencvárosi rendezői pályaudvar megtisztítása is, amely akkor tízmilliárdos költséget jelentett volna. Ahhoz pedig, hogy „megfizethető és zöld” lakóövezet épüljön Rákosrendezőn, valószerűtlenül magas összeget kell majd a területfejlesztésre költeni.

Emellett azt is kiemelte, hogy a terület infrastrukturális fejlesztése szintén nem lesz olcsó, hiszen a Szegei úti felüljáró, a közúti és kerékpáros hálózat kiépítése, a kisföldalatti meghosszabbítása nélkül nincs is értelme nekikezdeni az építkezésnek. Az arab befektetőkkel úgy egyezett meg a kormány, hogy 800 milliárdból ő állja az infrastrukturális fejlesztéseket, arról nincs szó, hogy ezt a fővárosnak is megtenné.

Baranyi Krisztina szerint „még az első kapavágás előtt” Budapestnek így több mint 100 milliárdot kellene költeni a területre, amely bőven meghaladja a lehetőségeit. „Eddigi tapasztalataink alapján mekkora esélyt adhatunk arra, hogy az állam ezeket magára vállalja?” – tette fel a kérdést a polgármester a fentiekre utalva. Véleménye szerint ha a főváros nem tudja „kipréselni” a kormányból a felújítás költségeit, akkor tíz évre eladósodik, lesz egy használhatatlan területe, és másra sem marad pénze.

Olyan befektető nincsen, aki ezt magára vállalja, mert üzleti alapon nem jön ki a matek

– írta Baranyi Krisztina arra utalva, hogy nehéz lesz eladni az építkezési jogokat a területen, hiszen a területrendezés irreálisan sokba kerülne. „Egy normális országban persze fel sem merülne, hogy egy ilyen fejlesztésből nem veszi ki a részét az állam, fel sem merülne, hogy akadályozza a megvalósulást. De a Főváros belépésével már nem osztanak lapot Habony Árpádnak, így nincs, ami motiválja a kormányt az együttműködésre” – szúrt oda a végére a városvezető.

