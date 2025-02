Különleges rendszámok kerülnek forgalomba Magyarországon

Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke jelentette be, hogy visszatér a magyar utakra a sportrendszám, amelyet 2022-ben vezettek ki. Az I betűvel kazdődő, majd három számot és az SP rövidítést tartalmazó táblák a megszokottól eltérően piros színnel lesznek írva, így messziről kiszúrhatják majd egymást az autósport szerelmesei.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) csütörtökön jelentette be, hogy visszahozzák a forgalomba a sportrendszámokat – a raliközösség legnagyobb örömére –, és az első elkészült prototípust már be is mutatták közösségi oldalukon. Ennek legfőbb jellemzője, hogy piros színnel írják rá a betűket és számokat, illetve az, hogy a bal oldalán egy I betű szerepel, amit eddig az ideiglenesen kiadott plakettekre tettek.

Újabb különbség az ideiglenessel szemben, hogy itt már három szám követi majd az I jelzést – Szujó Zoltán, a szövetség elnöke által bemutatott képen ez jól látszik –, majd a végére az SP betűkombinációt írták. Viszont nagy valószínűséggel az 999 rendszámtábla kevés lesz, így az SP-ben a P helyére jön majd az O, az R és a T betű is.

Az elnök arra is kitért, hogy 2022 óta – a sportrendszám megszűnése óta – küzdöttek annak visszavezetéséért, és a Belügyminisztériummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal másfél éves egyeztetés előzte meg a rendszámfajta visszavezetését.