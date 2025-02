A Belügyminisztériumhoz fordul Varga Ferenc, a Demokratikus Koalíció politikusa, miután arról értesült, hogy a szentesi kórházban az onkológiai osztályon már nem elérhető a kemoterápiás kezelés, a rákos betegeknek Szegedre kell utazniuk. Ezenkívül a traumatológiai osztályon a protézisműtéteket is Szegedre helyezték át, valamint szerinte a szülészeti osztály újranyitására tett ígéretek sem teljesültek. A politikus a kórházban tapasztaltakkal kapcsolatban a közösségi oldalán több kérdést is feltett, amelyre a kórház fenntartójától és a kormánytól is válaszokat vár.