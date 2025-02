A hét elején még napos idő várható, de kemény fagyokra is készülni kell

A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni, és napközben is jellemzően 4 és 9 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szerdától egyre több lesz a felhő, és megnő a csapadék esélye is, a hét végére pedig enyhülnek az éjszakai fagyok.