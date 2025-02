Emberölési kísérlettel vádolják a bőnyi iskolai késelőt, hosszú időre javítóintézetbe kerülhet

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2024. április 29-én egy 12 éves lány a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában a szünetben megszúrta tanulótársát, aki súlyosan megsérült. A hátulról szívtájékon szúrt hatodik osztályos gyermeket mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba Bőnyről, a konyhakés átszúrta a lány tüdejét, aki sok vért vesztett, amelyet a helikopterben igyekeztek pótolni, így maradhatott életben.

Később kiderült, hogy az elkövető egy halállistát is írt, amelyen több, vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé. A bőnyi késelés áldozata tavaly május végén már hazatérhetett, a késelő gyermek azonban letartóztatásban maradt egy javítóintézetben.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség most az elkövetőt előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletével vádolta meg, és javítóintézeti nevelés kiszabására tett indítványt.

Az ügyészség vádiratának tényállása szerint a kiskorú szüleinek kapcsolata gondokkal terhelt volt, amit gyermekük nehezen élt meg. A bűncselekmény elkövetését megelőző hétvégén a szülők sokadszorra is összevesztek, és a gyermek édesanyja – mivel tartott a férje bántalmazásától – rendőri segítséget kért. A vitának az lett a vége, hogy tavaly tavasszal egy nap az apa közölte az anyával, hogy hagyja el a házat, és kidobálta a ruháit. A vádlott édesanyja vasárnap elköltözött otthonról, de a lányát nem tudta magával vinni.

Egyre rosszabbul érezte magát, még ajándékba is játékfegyvert kért

A vádlott 2023 óta fokozatosan egyre rosszabbul érezte magát, gondolatvilága a külsőségekben is jelentkezett, gyakrabban hordott sötét színű, fekete ruhákat. Internetes profilképe és rajzai is egyre ijesztőbbekké váltak, ajándékként is a valódira erősen hasonlító pisztolyt kért magának. Az eseményeket megelőző héten készített egy listát, amelyen valamennyi osztálytársa szerepelt az osztályban elfoglalt ülésrend szerint – olvasható az ügyészség közleményében.

Miután a vádlott édesanyja elköltözött otthonról, a vádlott arra az elhatározásra jutott, hogy másnap az iskolában lemészárolja az osztálytársait.

Reggel az iskolatáskájába betette az általa elkészített „halállistát”, valamint egy megélezett kést, és elment az iskolába. Az iskolában elővette táskájából a 20 centiméter pengehosszúságú kést, felállt, és az előtte a padban ülő 12 éves sértettet hátba szúrta. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett. A helyszínről mentőhelikopter szállította kórházba – idézte fel a történteket az ügyészség. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Törvényszék fogja meghozni – írták.