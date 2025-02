Váratlan fordulat: rengetegen jelentkeztek pedagógusnak

Egy hét maradt a felsőoktatási jelentkezési határidőig, és több mint 87 ezer állami ösztöndíjas helyet irányoztak elő – jelentette be Varga-Bajusz Veronika, a KIM államtitkára. Míg a gazdaságtudományi képzések továbbra is vezetik a népszerűségi listát, váratlan fordulatként a pedagógusképzés a második helyre tört előre. Az egyetemek nemzetközi versenyképessége is ugrásszerűen javult: már tizenkét magyar intézmény szerepel a világ legjobb 5 százaléka között.